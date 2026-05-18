kubellストレージ、オンラインストレージ「セキュアSAMBA」と「Chatwork」の双方向連携を可能にするChrome拡張機能をリリース

株式会社kubell

法人向けオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA(https://info.securesamba.com/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wp&utm_content=202603)」を運営する株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）は、「セキュアSAMBA」とビジネスチャット「Chatwork」を併用しているユーザー向けに、シームレスなファイル連携を実現する「Chrome拡張機能」を無料公開いたしました。



本拡張機能をインストールすることで、Chatwork上でセキュアSAMBA内のファイル共有や、チャットに添付されたファイルの直接保存が可能になり、画面遷移の手間を削減します。

開発の背景

ChatworkとセキュアSAMBAを併用しているユーザー様より、「両サービス間に連携機能がないため、ファイルの共有や保存のたびに画面を切り替える手間が発生している」というお声を多くいただいておりました。こうしたご要望を受け、ブラウザ上で動作するChrome拡張機能を開発し、チャットとオンラインストレージの境界をなくすことで、中小企業のDXをさらに加速させるための利便性向上を実現しました。

主な機能と操作イメージ

1. 「セキュアSAMBA」のファイルリンクを「Chatwork」へ直接挿入

セキュアSAMBAに保存されているファイルの共有URLを、Chatworkのメッセージ入力欄にワンクリックで挿入できます。

- 対象範囲：外部共有リンク、タグ付きファイル/フォルダ、お気に入り登録済みファイル/フォルダ- 操作手順：1．「Chatwork」ツールバー内の「セキュアSAMBA」アイコンをクリック。2．表示されたファイル選択モーダルから、該当ファイルのリンクマークをクリック。3．メッセージ欄にファイル名とURLが自動挿入されます。

2.「Chatwork」上のファイルを「セキュアSAMBA」へ直接保存

過去のメッセージに添付されたファイルを、PCにダウンロードすることなく直接セキュアSAMBAの指定フォルダへアップロードできます。

- 操作手順：1．「Chatwork」上のファイル横に表示される「セキュアSAMBAにアップロード」ボタンをクリック。2．フォルダ選択モーダルで保存先を指定。3．「この場所にアップロード」をクリックして保存完了。入手方法

Chromeウェブストアより無料でインストールいただけます。

Chromeウェブストア：

https://chromewebstore.google.com/detail/pmaejokpcjhdbbhlmmkeiaonohnacldi

「セキュアSAMBA」について

「セキュアSAMBA」は、8,000社以上（2024年5月時点）の導入実績と98%以上の継続利用率を誇る法人向け国産オンラインストレージサービスです。IT専任者が不在な中小企業でも迷わず使える直感的な操作性と、国内拠点の専任スタッフが導入から定着までを手厚くサポートすることで、社内でのスムーズな活用を支援します。高水準なセキュリティ、そしてユーザー数無制限のシンプルな料金体系により、現場の利便性と安全なファイル管理・共有を両立することができます。

サービスサイト：https://info.securesamba.com/

サービス資料はこちら :https://info.securesamba.com/service-document?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wp&utm_content=202605_2株式会社kubellストレージについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をグループミッションとして掲げるkubellグループは、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という社会課題に取り組んでいます。株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）の100%子会社である株式会社kubellストレージは、オンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」を通して、デジタルの専門知識がない方でも直感的に操作できるファイル管理・共有ツールを提供。仕事の効率化とセキュリティ強化の実現に寄与しています。

代表取締役社長：中 哲成（なかば てつじょう）

会社設立：2021年7月1日

事業内容：オンラインストレージ事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-storage.com/