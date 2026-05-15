【日本初上陸】「あふれ出る」台湾メロンパンがついに日本上陸。5 月16 日（土）より販売開始
台湾カステラ「名東」を運営するフークル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：河崎孝文）は、台湾・雲林で連日大行列の人気ベーカリー「永光麺包店」の台湾メロンパンを、2026年5月16日（土）より吉祥寺店限定で販売いたします。
台湾・雲林で地元住民に愛され、連日長蛇の列を作る人気ベーカリー「永光麺包店」。その代名詞ともいえる「台湾メロンパン」が、ついに日本初上陸。
日本のメロンパンの常識を覆す「クリーム量」「大きさ」「食感」の三位一体が生み出す、全く新しいパン体験をお届けします。
台湾メロンパン ミルククリーム
台湾メロンパン チョコクリーム
■ 「永光麺包店」台湾メロンパン 3つの衝撃
1. あふれ出す圧倒的なクリーム量
パンを割った瞬間、中から濃厚なクリームがあふれ出します。
これまでの日本のメロンパンでは考えられなかった「あふれ出るクリーム」感は、一度体験すると忘れられません。
2. 手のひらからはみ出るほどの圧倒的ボリューム
まず驚くのは、そのサイズ感。大人の手のひらからはみ出るほどの大きさは、本場台湾の活気とサービス精神を象徴しています。
3. 「カリカリ・ふわふわ・とろ～り」食感
上部のクッキー生地による「カリカリ」とした快い咀嚼音と、パン生地の究極の「ふわふわ」感。そこにあふれんばかりの濃厚クリームが加わることで、一口ごとに異なる表情と幸福感が口いっぱいに広がります。
■ 自由で贅沢。日本にはなかった「本場流」の食べ方
名東が提案するのは、上品に食べるのではなく、「豪快に、自由に」楽しむスタイルです。ふわふわの生地を思い切りちぎり、あふれ出したクリームをディップするようにたっぷりつけて頬張る--。
この、日本のパン文化にはなかった「自由で贅沢な体験価値」こそが、本場台湾で愛され続ける理由です。
ちぎって、クリームをたっぷりつけて、豪快に頬張る！
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■ 商品概要
商品名： 台湾メロンパン
発売日： 2026年5月16日（土）
販売価格：1,620円（税込）
販売店舗：名東キラリナ吉祥寺店
台湾カステラ名東
ウェブサイト：https://www.meito-castella.jp/
インスタグラム：https://www.instagram.com/meito_castella.japan/
＜お問い合わせ先＞
フークル株式会社 台湾カステラ 名東
PR担当：冨安（とみやす）
E-mail：tomiyasu@foocle.co.jp