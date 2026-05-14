スキー選びの「迷い」を実物と対話でゼロに。老舗・オガサカスキーが「スキーフォーラム2026」でフルラインナップを展示

株式会社 小賀坂スキー製作所

1912年創業のスキーメーカーである小賀坂スキー販売株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：小賀坂 健司）は、2026年5月23日（土）～24日（日）にベルサール神田で開催される、JSP（日本スキー産業振興協会）主催の参加費無料の展示会「SKI FORUM 2026（スキーフォーラム）」に出展いたします 。本年のスキーフォーラムにおいて、スキーメーカーとしては弊社のみの出展となります 。イベント期間中は、弊社の社員が直接ブースに立ち、来場者のスキー選びに対するあらゆる悩みに対応し、個々のユーザーに最適な一台をご提案いたします 。

■ 出展の背景：実物に触れ、専門家に相談できる「リアルな場」の減少

近年、スキー販売店や専門店において、商品をフルラインナップで在庫・展示するケースが減少しており、ユーザーが購入前に実物を確認できない状況が増加しています 。実際のサイズ感やカラーリング、デザイン、質感など、カタログやインターネット上の情報だけでは伝わりにくい要素を直接確かめ、自分に合った用具を選ぶことが難しくなっています 。 そのような背景を受け、日本の雪を知り尽くすメーカーとして、作り手が直接お客様の悩みに耳を傾け、最適な解決策をご提案する「直接の接点」が不可欠であると考え、本イベントへの出展を決定いたしました 。

■本イベントにおける小賀坂スキーブースの3つの特長

１.メーカー社員による直接のヒアリング、およびご提案

当日は、弊社の社員が直接お客様をご案内いたします 。滑りのレベルや目指すスタイル、現在の道具に関するお悩みなどを丁寧にヒアリングし、あらゆる状況下で自在にスキーを操作できる「スキー本来の楽しさ」を体感していただくための、最適な一台をご提案いたします 。



２.カタログでは伝わらない「フルラインナップ」の体感

普段の店頭では一覧することが難しいフルラインナップを展示いたします 。一貫して良質な木材を使用している芯材へのこだわりや、熟練の職人による美しい滑走面の仕上げなど、「ジャパン・メイド」ならではの質感を、直接手に取ってご確認いただけます 。



３.小売店でのスムーズな製品選びに向けた「事前接点」の創出

本イベントは、その場で積極的に受注を獲得することを目的としておりません 。お客様がご自身の納得いく製品に出会うための「事前接点」として位置づけており、その後に各小売店様が主催される早期展示会等において、お客様が迷いなく円滑にご予約・ご購入いただけるようサポートいたします 。

■ 「JSP SKI FORUM ON SNOW 2026」 小賀坂スキー出展概要

日程：2026年5月23日（土）～24日（日）

時間：5月23日（土）15：00～20：00

5月24日（日）10：00～17：00

会場：ベルサール神田

参加費：入場料無料です。事前受付をお願いいたします。

お申し込みは、下記リンクよりお願いいたします。

ご案内：https://www.ski-jsp.jp/skiforum2026/skiforum2026.pdf(https://www.ski-jsp.jp/skiforum2026/skiforum2026.pdf)

申し込み：https://www.asoview.com/channel/ticket/IUWiKrQHtu/ticket0000039266/(https://www.asoview.com/channel/ticket/IUWiKrQHtu/ticket0000039266/)

「私たちは『スキー本来の楽しさ』を体感していただけるモノづくりを続けています 。用具選びにおいて、自分に本当に合った板を見つけることは、スキーの上達や雪山での喜びに直結します。店頭でのフルラインナップ展示が減少している今だからこそ、作り手である私たちが直接お客様の声をお聞きし、的確なアドバイスを行う場が必要だと感じております。本年のスキーフォーラムではスキーメーカーとして唯一の出展となりますが 、ぜひ会場に足を運んでいただき、私たちの製品へのこだわりと、皆様のスキーライフを豊かにするための提案を直接ご体感ください。」

■小賀坂スキーについて

カタログのスペック（数値）では表すことのできない、使い手が五感で感じる喜びや操作性、品質を追い求めている。1912年の創業以来、小賀坂スキーはその一点に向き合い続けてきました。私たちのものづくりの核となるのは、創業当時から向き合い続けているウッドコア（芯材）へのこだわりにあります 。自然素材である木の特性を熟知した職人が、そのしなやかさと強さを引き出すことで、人の感覚に寄り添う唯一無二の乗り心地を追求しています。



■会社概要・問い合わせ先

【会社概要】

社名：小賀坂スキー販売株式会社

代表者：代表取締役社長 小賀坂 健司

所在地：〒380-0921 長野県長野市栗田653番地

創業：1912年（明治45年）

事業内容：スキー用品の企画・製造・販売

URL：https://www.ogasaka-ski.co.jp/(https://www.ogasaka-ski.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：小賀坂スキー製作所 企画・宣伝部 武田孝太

TEL：026-226-6827

E-mail：takeda@ogasaka-ski.co.jp