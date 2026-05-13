木造 勇人選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、木造勇人選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

木造 勇人(きづくり ゆうと)

【生年月日】

1999年10月22日(26歳)

【出身地】

愛知県

【2025-2026シーズン戦績】

シングルス 9勝6敗

ダブルス 6勝6敗

【木造 勇人選手コメント】

今シーズンもT.T彩たまでプレーさせていただくことになりました。

今シーズンは昨シーズンよりもシングルス、ダブルスともにチームへ貢献できるよう頑張っていきたいと思います。そして、今シーズンも爆援団の皆様と一緒に戦えることを嬉しく思います。

引き続きご声援の程よろしくお願いします。

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/