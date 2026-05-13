【2025年度下期飲食店動向】飲食店の平均募集給与（業態・職種別）を飲食店ドットコムが発表　東京30.5万円、大阪29.4万円、愛知28.2万円、福岡27.5万円

株式会社シンクロ・フード

飲食店専門の求人情報サイト「求人飲食店ドットコム（https://job.inshokuten.com/）」を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保俊、東証プライム市場：3963）より、求人飲食店ドットコムに登録された2025年度下期における平均募集給与データを発表します。

■調査概要

調査対象：「求人飲食店ドットコム」に登録された東京都・大阪府・愛知県・福岡県における求人案件（54,436件）

調査期間：2025年10月～2026年3月

給与算出方法：求人募集時の給与下限額より算出。少数点以下は四捨五入。

■平均募集給与

2025年度下期における飲食業界の平均募集月給について、東京都は305,287円で前半期から3,978円上昇（前半期比101.3%）、大阪府は294,166円で同比＋5,667円（前半期比102.0%）となりました。愛知県は282,186円で同比＋6,543円（前半期比102.4%）、福岡県は274,729円で同比＋6,981円（前半期比102.6%）となり、全地域で上昇が見られました。

平均募集時給についても、東京都は前半期から28円上昇して1,336円（前半期比102.1%）、大阪府では同比＋30円で1,249円（前半期比102.5%）、愛知県では同比＋47円の1,194円（前半期比104.1%）、福岡県では同比＋46円の1,131円（前半期比104.3%）となりました。

2025年10月には最低賃金が全国加重平均で66円引き上げられ、過去最大の改定幅となりました。その影響を受け、2025年度下期は月給・時給ともに全地域で上昇が見られました。特に愛知県では最低賃金が82円引き上げられており、募集時給の上昇幅にもその影響が反映されていると考えられます。一方、福岡県でも月給・時給ともに高い上昇率となっており、最低賃金改定に加え、採用競争が継続していることがうかがえます。

■業態別の平均募集給与

次に、求人飲食店ドットコムの主要業態である「イタリアン」「和食」「居酒屋・ダイニングバー」「カフェ・喫茶店」「洋食・西洋料理」の5業態において、東京での業態別の平均募集給与を調査したところ、「居酒屋・ダイニングバー」が前半期比＋6,332円、「イタリアン」が同比＋5,561円と大きく上昇しました。

一方、「カフェ・喫茶店」は主要業態の中で唯一、前半期比－1,907円と減少しました。業態によって採用需給に差が生じていることがうかがえます。

また、給与水準そのものを見ると、「和食」（314,158円）と「居酒屋・ダイニングバー」（314,121円）が31万円台前半と高い水準を維持しており、人材確保の難易度が高い業態では、引き続き採用競争が続いていることが推察されます。

■職種別平均募集給与

職種別平均募集給与では、前半期に引き続き、東京都・大阪府ともに「調理スタッフ」が「サービス・ホール」を上回る結果となりました。東京都では調理スタッフが293,311円、大阪府では281,897円となり、いずれもサービス・ホールより高い水準となっています。

また、前半期との差額を見ると、東京都ではサービス・ホール、調理スタッフともにほぼ同水準の上昇となった一方、大阪府では調理スタッフが＋6,016円（前半期比102.2%）と、サービス・ホール（＋4,469円、前半期比101.7%）を上回る結果となりました。

職種別で見ると、調理スタッフは引き続きサービス・ホールより高い給与水準となっており、特に大阪では調理人材の確保難が給与条件に強く反映されていることがうかがえます。

求人飲食店ドットコムでは、今後も様々なデータの解析や分析を行い、飲食店で働きたい方、飲食店の出店者・運営者の皆さまにとって、採用市場の動向を把握するための価値ある情報を今後も発信してまいります。

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/)）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/))

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/)）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/)）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/）

・食品・農業分野特化の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/)

・食品・農業分野特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

Mail：public-relations@synchro-food.co.jp