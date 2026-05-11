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けいきゅうキッズチャレンジ！京浜急行バスの営業所見学＆運転士体験！
春もグングン親子で好奇心を伸ばそう！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と株式会社京急アドエンタープライズ（本社：横浜市西区，社長：横内 千明）は，2026年６月７日（日）に，「けいきゅうキッズチャレンジ！」春プログラムとして, 「京浜急行バスの 営業所見学＆運転士体験！」を開催します。参加者募集期間は, 2026年５月11日（月）から５月25日（月）までです。
「けいきゅうキッズチャレンジ！」は，京急グループ各社や沿線企業と連携した「本物体験」で，お子さまの心身の成長をサポートするとともに，京急沿線の魅力をお伝えするＣＳＲプログラムで，京急沿線全体の子育て応援機運向上に向け策定した「京急グループ子育て応援方針」に基づく施策として，将来を担う子どもたちを対象に実施いたします。
今回は, 京浜急行バス株式会社協力のもと,「京浜急行バスの営業所見学＆運転士体験！」を実施いたします。営業所の見学のほか, 2019年に導入された燃料電池バス「ＳＯＲＡ」や実際の営業車両である路線バス・リムジンバスでの運転士体験, 洗車体験などバスについて学べる大変貴重な機会となっております。
募集対象は, 小学生とその保護者の方で, 専用ＷＥＢサイトからお申し込みいただけます。お申し込み多数の場合は受付終了後，抽選のうえ, 当選者にのみご連絡させていただきます。
京急グループは，今後も子育て世代のみなさまへの共感を大切に，安心を提供することで，共に子どもの成長を応援する沿線を作ってまいります。
京浜急行バスの営業所見学＆運転士体験！
１.ツアー内容
大森営業所でバスについて詳しくなろう！
・大森営業所を見学してみよう！
・バスの運転士さんのお仕事を学ぼう！
・バスの運転席に座って運転士体験！
・バス車内から洗車見学！
２．開催日時
2026年６月７日（日）９：20〜11：40 京浜急行バス 大森営業所
３．募集人員
15組30名さま（最少催行人員 ７組14名さま）
４．集 合
京浜急行バス 大森営業所
住所 東京都大田区平和島４−１−18
５．料金
親子ペアで１組2,000円（税込）
※体験はお子さまのみとさせていただきます。
※体験コンテンツの都合上, お申し込みは１組２名さまとさせていただきます。
※料金に含まれるもの：体験費用・旅行傷害保険・添乗員費用・諸経費
６．対象者
小学校と保護者の方
７．行程
９：20 集合（京浜急行バス 大森営業所）※９：00から受付開始
９：30 プログラム開始
・京浜急行バスについて学ぼう！（座学）
・大森営業所内見学
・運転士体験・洗車見学・集合写真撮影
・修了式
11：40 現地にて解散
８．持ち物 飲み物（当日は動きやすい服装でお越しください）
９．添乗員 同行
10．企画協力 京浜急行バス株式会社
応募方法・注意事項について
お申込みについて
（1）受付期間
2026年５月11日（月） 15：00〜５月25日（月）17：00
※応募状況等により，募集を延長する場合もございます。
※応募多数の場合，受付終了後抽選のうえ，当選者の方のみにご連絡いたします。
（2）申込方法
京急電鉄のホームページからお申し込み
ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html
（3）お問合せ先・販売元
株式会社京急アドエンタープライズ
TEL.070-2156-4486（平日10：00〜17：00）
ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp
メールアドレス travel_w84@keikyu-group.jp
（4）旅行企画・実施
株式会社京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島１−２−８
観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者 石田淳一
（5）主催者
京浜急行電鉄株式会社
（6）中止連絡
原則 開催10日前まで ※集客状況によっては変更となる場合もございます。
（7）取消料および募集型企画旅行契約
旅行契約の成立後，お客さまのご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いいただきます。なお，取消日は，お客さまが当社の営業日，営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。
【取消料（日帰り旅行他）】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
イ．10日目に当たる日以降の解除（２〜６を除く） 旅行代金の20％
ロ．７日目に当たる日以降の解除（３〜６を除く） 旅行代金の30％
ハ．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
ニ．旅行開始当日の解除 旅行代金の50％
ホ．旅行開始後の解除 旅行代金の100％
ヘ．無連絡不参加 旅行代金の100％
その他，ご応募いただくにあたり，以下をご確認ください。
・標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部
https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf
・国内旅行 募集型企画旅行 ご旅行条件書
https://drive.google.com/file/d/1w3zAsGz_jOhV5NJoTDB6kcZnC_lD1hMN/view?usp=sharing
注意事項
・施設の都合，交通機関の運行状況，天候等により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。
・本プログラム中，撮影・取材が入る場合がございます。撮影させていただいたお客さまの画像は，京急グループ各社ホームページ，企画協力の各社ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がございます。
・ツアー参加のための，交通費・宿泊費・その他経費はお客さまのご負担となります。
・主催者都合，ダイヤ乱れ等による中止の場合，旅行代金はご返金いたします。
（返金方法は中止が決定した際に別途ご案内いたします）
・ツアー終了後，アンケートの回答にご協力をお願いいたします。
【参 考】
「けいきゅうキッズチャレンジ！」について
１．概要
「けいきゅうキッズチャレンジ！」では，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿線をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに沿線の魅力を知っていただき，さらには子どもたち自身の成長にもつながるプログラムを実施しています。
ふだんはできない“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長をサポートいたします。
２．シリーズロゴ
３．内容
“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長につながるプログラムを企画いたします。
４．その他
参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。
５．お問い合わせ先
株式会社京急アドエンタープライズ
TEL．070-2156-4486（平日10：00〜17：00のみ受付）
京急グループ子育て応援方針について
京急グループでは，地域の将来を担う子どもたちや子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線づくりを目指しています。子育て中の社員を中心に議論を重ね，「共感」「安心」「グループ全体・地域育てる」という３つの概念を柱に『子育て応援方針』を策定しました。
この方針のもと，京急グループは子育て世代への共感を大切に，安心を提供しながら，共に子どもの成長を応援する沿線をつくります。具体的な取り組みとして，小児運賃75円均一や子育て応援スペースの設置など，さまざまな施策を推進しています。詳細は京急沿線の子育て応援ポータルサイト「POKAPOKA（ぽかぽか）けいきゅう」をご覧ください。
ＵＲＬ https://kids-keikyu.jp/
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と株式会社京急アドエンタープライズ（本社：横浜市西区，社長：横内 千明）は，2026年６月７日（日）に，「けいきゅうキッズチャレンジ！」春プログラムとして, 「京浜急行バスの 営業所見学＆運転士体験！」を開催します。参加者募集期間は, 2026年５月11日（月）から５月25日（月）までです。
今回は, 京浜急行バス株式会社協力のもと,「京浜急行バスの営業所見学＆運転士体験！」を実施いたします。営業所の見学のほか, 2019年に導入された燃料電池バス「ＳＯＲＡ」や実際の営業車両である路線バス・リムジンバスでの運転士体験, 洗車体験などバスについて学べる大変貴重な機会となっております。
募集対象は, 小学生とその保護者の方で, 専用ＷＥＢサイトからお申し込みいただけます。お申し込み多数の場合は受付終了後，抽選のうえ, 当選者にのみご連絡させていただきます。
京急グループは，今後も子育て世代のみなさまへの共感を大切に，安心を提供することで，共に子どもの成長を応援する沿線を作ってまいります。
京浜急行バスの営業所見学＆運転士体験！
１.ツアー内容
大森営業所でバスについて詳しくなろう！
・大森営業所を見学してみよう！
・バスの運転士さんのお仕事を学ぼう！
・バスの運転席に座って運転士体験！
・バス車内から洗車見学！
２．開催日時
2026年６月７日（日）９：20〜11：40 京浜急行バス 大森営業所
３．募集人員
15組30名さま（最少催行人員 ７組14名さま）
４．集 合
京浜急行バス 大森営業所
住所 東京都大田区平和島４−１−18
５．料金
親子ペアで１組2,000円（税込）
※体験はお子さまのみとさせていただきます。
※体験コンテンツの都合上, お申し込みは１組２名さまとさせていただきます。
※料金に含まれるもの：体験費用・旅行傷害保険・添乗員費用・諸経費
６．対象者
小学校と保護者の方
７．行程
９：20 集合（京浜急行バス 大森営業所）※９：00から受付開始
９：30 プログラム開始
・京浜急行バスについて学ぼう！（座学）
・大森営業所内見学
・運転士体験・洗車見学・集合写真撮影
・修了式
11：40 現地にて解散
８．持ち物 飲み物（当日は動きやすい服装でお越しください）
９．添乗員 同行
10．企画協力 京浜急行バス株式会社
応募方法・注意事項について
お申込みについて
（1）受付期間
2026年５月11日（月） 15：00〜５月25日（月）17：00
※応募状況等により，募集を延長する場合もございます。
※応募多数の場合，受付終了後抽選のうえ，当選者の方のみにご連絡いたします。
（2）申込方法
京急電鉄のホームページからお申し込み
ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html
（3）お問合せ先・販売元
株式会社京急アドエンタープライズ
TEL.070-2156-4486（平日10：00〜17：00）
ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp
メールアドレス travel_w84@keikyu-group.jp
（4）旅行企画・実施
株式会社京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島１−２−８
観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者 石田淳一
（5）主催者
京浜急行電鉄株式会社
（6）中止連絡
原則 開催10日前まで ※集客状況によっては変更となる場合もございます。
（7）取消料および募集型企画旅行契約
旅行契約の成立後，お客さまのご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いいただきます。なお，取消日は，お客さまが当社の営業日，営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。
【取消料（日帰り旅行他）】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
イ．10日目に当たる日以降の解除（２〜６を除く） 旅行代金の20％
ロ．７日目に当たる日以降の解除（３〜６を除く） 旅行代金の30％
ハ．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
ニ．旅行開始当日の解除 旅行代金の50％
ホ．旅行開始後の解除 旅行代金の100％
ヘ．無連絡不参加 旅行代金の100％
その他，ご応募いただくにあたり，以下をご確認ください。
・標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部
https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf
・国内旅行 募集型企画旅行 ご旅行条件書
https://drive.google.com/file/d/1w3zAsGz_jOhV5NJoTDB6kcZnC_lD1hMN/view?usp=sharing
注意事項
・施設の都合，交通機関の運行状況，天候等により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。
・本プログラム中，撮影・取材が入る場合がございます。撮影させていただいたお客さまの画像は，京急グループ各社ホームページ，企画協力の各社ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がございます。
・ツアー参加のための，交通費・宿泊費・その他経費はお客さまのご負担となります。
・主催者都合，ダイヤ乱れ等による中止の場合，旅行代金はご返金いたします。
（返金方法は中止が決定した際に別途ご案内いたします）
・ツアー終了後，アンケートの回答にご協力をお願いいたします。
【参 考】
「けいきゅうキッズチャレンジ！」について
１．概要
「けいきゅうキッズチャレンジ！」では，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿線をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに沿線の魅力を知っていただき，さらには子どもたち自身の成長にもつながるプログラムを実施しています。
ふだんはできない“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長をサポートいたします。
２．シリーズロゴ
３．内容
“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成長につながるプログラムを企画いたします。
４．その他
参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。
５．お問い合わせ先
株式会社京急アドエンタープライズ
TEL．070-2156-4486（平日10：00〜17：00のみ受付）
京急グループ子育て応援方針について
京急グループでは，地域の将来を担う子どもたちや子育て世代が住みやすく，子育てしやすい沿線づくりを目指しています。子育て中の社員を中心に議論を重ね，「共感」「安心」「グループ全体・地域育てる」という３つの概念を柱に『子育て応援方針』を策定しました。
この方針のもと，京急グループは子育て世代への共感を大切に，安心を提供しながら，共に子どもの成長を応援する沿線をつくります。具体的な取り組みとして，小児運賃75円均一や子育て応援スペースの設置など，さまざまな施策を推進しています。詳細は京急沿線の子育て応援ポータルサイト「POKAPOKA（ぽかぽか）けいきゅう」をご覧ください。
ＵＲＬ https://kids-keikyu.jp/