真っ昼間からいいキモチ。あの時の最高の音楽と最高の空気、ソウルフルな開放地区「SOUL CAMP」。7年ぶりに開催決定！第2弾アーティスト発表！

第2弾ラインナップとしてThe PharcydeとKnxwledgeの出演も決定!!!

株式会社WOWOW7/4（土）Erykah Badu（”SOUL CAMP” Exclusive Live Band Performance）,The Pharcyde（”SOUL CAMP” Exclusive Performance）, Knxwledge

真っ昼間からいいキモチ。

あの時の最高の音楽と最高の空気、ソウルフルな開放地区「SOUL CAMP」。

コロナ禍も経て約7年ぶりの開催が決定、

第2弾ラインナップとしてThe PharcydeとKnxwledgeの出演も決定!!!

LAURYN HILL、COMMON、JILL SCOTT、NELLY、DJ PREMIER、DJ JAZZY JEFF、ERIKAH BADU、DE LA SOUL、BOBBY BROWN、BABYFACEなど、錚々たるアーティストたちがパフォーマンスを魅せてきた「SOUL CAMP」。7年ぶりの開催となる「SOUL CAMP 2026」は、“ネオソウルの女王”ことエリカ・バドゥが、約10年ぶりの出演でヘッドライナーを務めることが決まっているが、第2弾として新たに2組の出演が発表された。

The Pharcyde（ファーサイド）は、ロサンゼルス出身のヒップホップ・グループ。1992年に1stアルバム『Bizarre Ride II the Pharcyde』でデビュー。キャッチーなビートとウィットに富むフロウで人気を獲得した。95年の2ndアルバム『Labcabincalifornia』からはジェイディー（ジェイディラ）による斬新な楽曲「Runnin'」がヒット。人気絶頂となるもメンバーの脱退が相次ぎ、残されたメンバーで活動を継続していた。2019年以来の来日となる今回は、3人のオリジナルメンバーが戻り、イマニ、スリムキッド・トレ、ファットリップが参加となる。

そして、ロサンゼルスと東京を拠点に活動するヒップホップ・プロデューサー／ビートメーカー、Knxwledge （ノレッジ）の出演も決定。LAのビートシーンで頭角を現し、2015年に〈Stones Throw〉からデビューアルバム『Hud Dreems』をリリース。同年、ケンドリック・ラマーのアルバム『To Pimp A Butterfly』収録曲「Momma」をプロデュースし、同作はグラミー賞「ベスト・ラップ・アルバム」を受賞。以降、様々なアーティストとのコラボレーションを通じて、現代ヒップホップを代表するプロデューサーの一人としての地位を確立した。2020年にはセカンドアルバム『1988』を発表し、ソウルフルかつ緻密なビートでその世界観をさらに深化させた。また、アンダーソン・パークとのユニットNxWorries（ノーウォーリーズ）としても活動し、2016年の『Yes Lawd!』に続き、2024年に発表した『Why Lawd?』が2025年グラミー賞「ベスト・プログレッシブR&Bアルバム」を受賞。世界的な評価を確立している。

7年ぶりの開催決定「SOUL CAMP 2026」、初夏に欠かせない“フェス”、原点開放地区、有明エリアに降臨。

参加メンバー

【Erykah Badu】

Erykah Badu（vo）, Ringo（DJ）, RC Williams（key）, Brotha B（b）, Delta 9（ds）

【The Pharcyde】

IMANI（MC）, SLIMKID3 “TRE”（MC）, FATLIP（MC）, DJ Cee Brown（DJ）

チケット先行予約情報

■オフィシャル1次先行予約

～5/8（金）23:59

https://eplus.jp/soulcamp/

■オフィシャル2次先行予約

5/9（土）0:00 - 5/17（日）23:59

https://eplus.jp/soulcamp/

公演概要

■名称：『SOUL CAMP 2026』

■日程： 2026年7月4日（土）OPEN / START 14:00

■会場： 東京・SGCホール有明（https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/）

■出演アーティスト：Erykah Badu / The Pharcyde / Knxwledge

■チケット代：スタンディング：17,000円（税込）

座席指定：25,000円（税込）

※スタンディングエリア、整理番号付

※中学生以下は入場無料

ただし、座席指定は膝上鑑賞のみ、座席が必要な場合はチケット必要

スタンディングエリアは後方のみが鑑賞エリア、人数制限なし

※一般発売日：未定

□WEB：http://soul-camp.jp

□Twitter：https://twitter.com/soul_camp

□Instagram：https://www.instagram.com/soulcamp_official/

□Facebook：http://www.facebook.com/soulcamp.official

■主催・企画・制作：SOUL CAMP 2026実行委員会

■問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）