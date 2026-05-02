carderia(TM)池袋店、5月5日（火・祝）こどもの日に親子向け「はじめてのポケカ教室」を開催！

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表者：松川裕史、証券コード：3624）が運営する「carderia（カーデリア）池袋店」は、2026年5月5日（火・祝）のこどもの日にあわせ、親子や初心者向けのポケモンカードゲーム体験イベント「手ぶらOK！親子ではじめてのポケカ教室 in カーデリア池袋店」を開催します。

申込ページ：https://tonamel.com/competition/IIBHF

ポケモンカードゲームは、競技シーンやコレクション市場の盛り上がりを背景に、子ども世代だけでなく、かつて遊んでいた親世代からも再び注目を集めています。一方で、「興味はあるが、どこで始めればいいか分からない」「カードショップは少し入りづらい」と感じる人も少なくありません。

今回のイベントは、そうした親子や初心者層に向けて開催する初心者向けティーチングイベントです。

当日は、ポケモンカードゲームの公認イベントオーガナイザー資格を持つスタッフが、カードの遊び方や基本ルールをサポートします。ルールの説明を行いつつ実際に対戦しながら進行するため、カードを触ったことがない参加者でも、少しずつ遊び方を覚えていただけます。また、デッキを持っていない方には貸出デッキも用意しておりますので、手ぶらでご参加可能です。

イベント後半には、デッキ相談やフリー対戦も予定しています。親子で対戦を楽しんだり、参加者同士でカードを見せ合ったりしながら、ポケモンカードゲームに触れられる時間をご用意しました。さらに、参加者にはプロモパックの配布も予定しています。

carderia（カーデリア）は、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに掲げています。木目調を取り入れた店内や、ゆとりを持たせたプレイスペースなど、カフェのように立ち寄れる空間づくりを進めると同時に、BOX争奪戦のような競技イベントも開催。ゴールデンウィーク中の5月4日には親子向けイベント「ポケカベースキャンプLv2」なども予定しており、親子や初心者層など幅広い層がカードゲームに触れられる店舗運営を進めています。

今回のイベントもその一環として、親子で一緒にカードを広げながら対戦の勝ち負けだけではない、ポケモンカードゲームそのものの楽しさに触れられるイベントとして開催します。今後も、カードゲームをより身近に楽しめる店舗として、幅広い層のお客様がカードゲームを楽しめる環境づくりを進めてまいります。

【イベント概要】

手ぶらOK！親子ではじめてのポケカ教室 in カーデリア池袋店

開催日時：2026年5月5日（火・祝）11:00～16:00

開催場所：carderia（カーデリア）池袋店

参加費：無料

参加対象：初心者歓迎 ※親子参加以外でもご参加可能です

※小学生以下は保護者同伴

申込ページ

https://tonamel.com/competition/IIBHF

過去のイベント写真

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。