スタジオぴえろが本気でデザインしたブランド。「スタジオぴえろスタイル」が誕生！『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』がラインナップ！

株式会社アニメイトホールディングス

アニメ制作会社公式通販「スタジオぴえろストア」はスタジオぴえろ設立の5月に合わせて、「スタジオぴえろが描く、新しいスタイル」をキャッチコピーに、「スタジオぴえろスタイル」を展開します。

第１弾として『魔法の天使クリィミーマミ』、『幽☆遊☆白書』、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のヴィンテージ風TシャツとTシャツ形メタルマグネットを発売いたします。

TシャツはヴィンテージTシャツに感じられるような擦れ感のあるボディを採用。「スタジオぴえろスタイル」のデザインを最大限活かすために、発色やデザインの視認性を重視した印刷方法で展開。スタジオぴえろのデザイナーが一からデザインを作成し、各作品の魅力を新たな視点で表現します。

こちらの商品は７月頃、「スタジオぴえろストア」にて発売予定。現在ご予約受付中。「スタジオぴえろスタイル」の今後の展開にご期待ください！

■特設サイト：https://studio-pierrot-store.jp/view/category/studiopierrotstyle(https://studio-pierrot-store.jp/view/category/studiopierrotstyle)

■デザイナーズメッセージ

■新商品情報（発売元：ムービック）

『魔法の天使クリィミーマミ』

【商品名】ヴィンテージ風Tシャツ

【サイズ】L、XL

【価格】8,800円(税込)

【商品名】Tシャツ形メタルマグネット

【価格】990円(税込)

『幽☆遊☆白書』

【商品名】ヴィンテージ風Tシャツ（4種）

【種類】浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬

【サイズ】L、XL

【価格】各8,800円(税込)

【商品名】Tシャツ形メタルマグネット（4種）

【種類】浦飯幽助、桑原和真、飛影、蔵馬

【価格】各990円(税込)

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』

【商品名】ヴィンテージ風Tシャツ（2種）

【種類】うずまきナルト、うちはサスケ

【サイズ】L、XL

【価格】各8,800円(税込)

【商品名】Tシャツ形メタルマグネット（2種）

【種類】うずまきナルト、うちはサスケ

【価格】各990円(税込)

・ヴィンテージ風Tシャツ サイズ表記

L 身丈：約71cm、身幅：約55cm、袖丈：約24cm、肩幅：約52cm

XL 身丈：約74cm、身幅：約58cm、袖丈：約25cm、肩幅：約55cm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■「スタジオぴえろストア」とは

幅広い世代に向けたコンテンツを展開し続けるアニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト。2026年12月には5周年を迎えます。

「スタジオぴえろストアでしか手に入らない“楽しい”がいっぱい！」をコンセプトに掲げ、子供から大人まで楽しめるような企画・展開を作品を愛してくださる皆様へお届けいたします。今後とも楽しみにご期待ください。

■通販サイト：https://studio-pierrot-store.jp(https://studio-pierrot-store.jp)

■公式X：https://x.com/s_pierrot_store(https://x.com/s_pierrot_store)

■権利表記：

(C)ぴえろ

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ