横浜駅HAMAB2に、ライブチケットが手軽に買える『推し活JIHANKI』が登場

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表：矢内廣)と、株式会社プロリレーション（本社：東京都品川区、代表：野崎帆乃加）は、手軽にライブチケットが購入できる『推し活JIHANKI』で、「JANET・JACKSON JAPAN 2026」の公演チケットを、2026年5月2日17時より、東横線・みなとみらい線 横浜駅地下2階南北通路内『HAMA(ハマ) B2(ビーツー)』にて販売いたします。

駅という日常導線の中で、より手軽にエンターテインメントへアクセスできる環境の創出を目的とした新たな試みです。

世界的ポップ・アイコンである Janet Jackson の来日公演 「JANET・JACKSON JAPAN 2026」（6月13日（土）・14日（日）／神奈川県・Kアリーナ横浜）の開催に合わせ、ライブチケットをその場で購入できる自動販売機が、東横線・みなとみらい線 横浜駅地下2階南北連絡通路内「HAMA B2」に登場します！

● 駅で買える 新しいチケット購入体験

通勤・通学・買い物など、日常の移動の中で気軽にライブ情報に触れ、その場でチケットを購入することが可能です。

偶然立ち寄った方にとっても、これまで知らなかったアーティストとの新たな出会いを生み出し、音楽体験の幅を広げます。

● アーティストと街をつなぐ、体験の創出

『推し活JIHANKI』は、チケット販売にとどまらず、アーティストのビジュアルや情報を発信する“街のメディア”として機能しています。駅空間における新たな情報接点としてファンとの接触機会を拡張するとともに、街の中でアーティストの世界観に触れる体験を創出します。

さらに今後は、アーティスト関連グッズや限定アイテムの取り扱いなど、音楽・推し活体験のさらなる拡張も視野に入れており、チケット購入にとどまらない多面的な楽しみ方を提案していきます。※本公演におけるグッズ販売については未定です。

■設置概要

設置場所：東横線・みなとみらい線 横浜駅地下２階南北連絡通路内 「HAMA B2」

掲出期間：2026年5月2日（土）～2026年6月12日（金）予定

チケット内容：

2026年6月13日（土） 18:00開演（16:30開場） ［スペシャルゲスト］香取慎吾

2026年6月14日（日） 17:00開演（15:30開場） ［オープニングアクト］ＢＥ：ＦＩＲＳＴ

S席 1枚シングルチケット 税込22,000円、 2枚ペアチケット 税込44,000円

販売元：チケットぴあ

利用可能な決済方法：paypay、iD、QUICPay＋。d払い、楽天ペイ、au PAY、Smart Code、AEON Pay、Alipay、WeCaht Pay、WAON、nanaco、楽天Edy

※現金利用不可。クレジットカード等、一定額でセキュリティがかかる決済サービスはご利用いただけません。

公演中止以外の払い戻しは不可。未就学児は入場不可。

下記、注意事項をご一読の上チケットをご購入ください。

公演などに関するお問い合わせ先：ライブインフォメーション：0570-017-230

≪注意事項≫

・未就学児童の入場はできません。

・営利目的でのチケットの転売、オークションへの出品は固くお断りいたします。万が一、そのような事態が発生した場合は、ご入場をお断りいたします。また、それにより生じたトラブルに関しましては、主催者は一切の責任を負いかねます。

・公演内容、開場・開演時間、出演者などは変更になる場合がございます。その際のチケットの払い戻しはできません。

・公演が中止・延期となった場合以外の払い戻しはできません。万が一本公演が中止や延期となった場合、それに伴う会場までの旅費・宿泊費等(キャンセル料含む)の補償はいたしません。

・開催時の状況により、注意事項等のご案内に変更が出る場合があります。必ず公式サイトにて最新の注意事項をご確認ください。また、公演当日の会場内・会場周辺では係員の案内に従っていただくようご協力をお願いいたします。

・チケットの紛失・盗難などいかなる場合においてもチケットの再発行はいたしません。

・入場時にご本人確認を実施する場合がございます。必ず「顔写真付き身分証明書」をご持参ください。

・ご入場の際、手荷物検査および金属探知機による検査を実施させていただく場合がございます。また、必要に応じて警備員による身体検査を行う場合がございます。

・再入場はできません。

・会場周辺に一般駐車場はございますが、数に限りがございます。公共の交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

・会場常設のクロークのご用意はございません。会場常設のコインロッカーはございますが、一部閉鎖する可能性がございます。大型のコインロッカーは数が少なく、大きな荷物はお持ち込みいただかないようお願いいたします。

・会場内へのアルコール飲料、瓶、缶、ボストンバッグやキャリーケースなどの大きな荷物、プロフェッショナルカメラ、録音/録画機器、危険物、武器、花火、棒付きバナー/フラッグ、ペットなどの動物、その他、法律で禁止されている物、運営上危険と判断する物の持ち込みを禁止いたします。発見した場合には、スタッフにより没収させていただく場合がございます。

・公演中はご指定の席・エリア以外での観覧は禁止とさせていただきます。

・お座席によって一部演出が見えづらい、または見えない場合がございます。予めご了承ください

・座席によっては一部着席でのご鑑賞になりますので予めご了承ください。

・体を必要以上に大きく動かしたり、大きく飛び跳ねる行為、前へ駆け出したりする行為は禁止とさせていただきます。

・客席を含む会場内に収録用カメラが入るため、収録した映像や写真は、放送・配信・複製頒布等する場合がございます。

・ステージへ物を投げ込んだり、駆け寄ったりする危険行為は絶対におやめください。係員の指示に従わない場合はご退場いただく場合もございますので、予めご了承ください。また、それに伴うチケットの払い戻しも一切ございません。

・会場内外では係員の指示に従ってください。係員の指示に従わず事故・怪我などをされた場合は出演者・主催者、及び会場側は一切責任を負いません。

・会場周辺、空港でのアーティストの入り待ち・出待ち行為はご遠慮頂きますようお願いいたします。

・出演者との直接的な接触は禁止、出演者に直接プレゼントを贈る行為も禁止させていただきます。

・退場後は、会場周辺に滞留することなく速やかにご移動をお願いいたします。

【ぴあ株式会社】

所在地：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー

代表：代表取締役社長 矢内廣

設立：1974年12月

事業概要：

音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売

コンサートやイベントの企画・制作・運営

興行主催者(スポーツ団体・劇団・放送局など)やホール・劇場・スタジアムなどへの各種ソリューションサービスの提供

オリンピックなどの国際的なイベントのチケッティング業務全般の受託

「ぴあアリーナMM」「豊洲PIT」をはじめとするホール・劇場の企画・運営

エンタテインメント・レジャー領域を中心とした出版物の企画・編集、ネットメディアの配信、スマートフォン向けアプリの運営

会員組織「ぴあ会員」の運営、PIAカードをはじめとする各種サービスの提供

「PFF/ぴあフィルムフェスティバル」「ぴあ総研」などのCSR活動への参画

などエンタテインメント全般に付随する各種事業

ホームページ： http://corporate.pia.jp/

【株式会社プロリレーション】

所在地：東京都品川区西品川１丁目１－１ 住友不動産大崎ガーデンタワー 9階

代表：代表取締役 野崎帆乃加

設立：2021年7月

事業概要：推し活自販機事業、EC事業、クリエイティブ制作事業、CS代行事業

ホームページ：https://corp.prorelation.co.jp/

推し活JIHANKIサービスサイト：https://corp.prorelation.co.jp/oshikatsujihanki