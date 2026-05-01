プロeスポーツチーム『VARREL』「VARREL世界挑戦応援キャンペーン」開始

株式会社CELLORB

eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐久間衡）が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、新規カード入会キャンペーン「Amex×VARREL 世界挑戦応援キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

■ Amex×VARREL 世界挑戦応援キャンペーン

新メンバーを迎え入れ、さらに飛躍するVARRELをファンの皆さまと一緒に支えたい。そんな想いを込め、本日2026年5月1日より、VARRELとアメリカン・エキスプレスは新規カード入会キャンペーン「Amex×VARREL 世界挑戦応援キャンペーン」を開始します。

対象カードにご入会いただくとファンの皆さま一人一人の想いや応援が、もっと選手に届き、選手の力になるような会員限定特典をご用意しております。

【対象カード】

- プラチナ・カード(R)- アメリカン・エキスプレス(R)・ゴールド・プリファード・カード

【主な会員限定特典】

- 限定！新メンバー直筆サイン入りユニフォーム- チームイベント同日開催！限定セッションご招待- 2026年度 VARRELとの打ち上げへのご招待

期間： 2026年5月1日（金）～

詳細： 詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

【Amex×VARREL「世界挑戦応援キャンペーン」特設サイト】

https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/varrel/?cpid=100628525

<株式会社CELLORB 代表取締役 佐久間 衡 コメント>

グローバルブランドであるアメリカン・エキスプレス様に協賛いただいたことを光栄に思います。

今回の取り組みは、世界大会へ向けての心強いサポートになります。ファンの皆様の期待に応えられるように、日本のeスポーツの強さを世界に証明してまいります。

■ アメリカン・エキスプレスについて www.americanexpress.jp(https://www.americanexpress.com/)

1850年に米国ニューヨーク州にて誕生したグローバル・サービス・ブランドです。個人のお客様にはプレミアムなライフスタイルをサポートする商品や体験をお届けし、法人のお客様には経営の効率化やビジネスの成長を後押しする特典やサービスを提供しています。日本では、1917年（大正6年）に横浜に支店を開設して事業を開始し、現在では世界200以上の国や地域に広がる独自の加盟店ネットワークとトラベル・サービス拠点を通じ、トラスト・セキュリティ・サービスを柱に世界最高の顧客体験を提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCBとの提携により、従来からのホテル、レストランに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が広がり、タッチ決済が利用できる公共交通機関も日本全国で拡大しています。

■ VARRELについて

VARREL（バレル）は、株式会社CELLORBが運営するプロeスポーツチームです。世界王者をはじめトッププレイヤーが多数所属し、世界一を目指して戦い続けています。チーム、ファン、スポンサーなど、VARRELを応援するすべての人が一体となる「ALL VARREL」を掲げ、ゲームを起点に人と人、文化と文化をつなぎ、その楽しさや魅力を広げながら、ともに熱狂と感動を生み出し続け、eスポーツを持続可能な文化へと発展させていきます。

■ 株式会社CELLORB 概要

本社所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル 402

代表者 ：代表取締役 佐久間 衡

事業内容 ：eスポーツ事業

公式サイト：https://cellorb.jp