大田区の創業支援施設に入居するスタートアップ３社と運営会社ツクリエが区長へ表敬訪問

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が大田区から運営受託する大田区南六郷創業支援施設 六郷BASE（所在地：東京都大田区 以下、六郷BASE）の入居企業3社と共に、令和８年3月24日(火)、鈴木晶雅大田区長に表敬訪問を行いました。

■六郷BASEとは

大田区内における新規創業及び中小企業者の新分野進出の促進を図り、地域の特徴であるものづくり技術を活用して社会課題の解決を目指す方をはじめ、創業希望者に活動の場を提供することを目的としたインキュベーション施設です。

■表敬訪問した企業３社の実績と訪問経緯について

株式会社KAMAMESHI（本社：東京都大田区 代表取締役社長：小林俊）および株式会社HONOKA.lab（本社：東京都中央区 共同代表：原田真之介）は、令和6年11月26日に発表された「東京都ベンチャー技術大賞」において優秀賞に選出された企業です。

株式会社cosmobloom（本社：東京都大田区）代表取締役 / CEOの福永桃子氏は、MITテクノロジーレビュー［日本版］主催のアワード「Innovators Under 35 Japan 2025」において、未来を創る35歳未満のイノベーターの1人に選出された経歴を持ちます。

ものづくりのまちとして知られる大田区では、羽田を起点とした新産業・イノベーションの創出に力を入れています。今回の表敬訪問は、区内で活躍するスタートアップ3社の実績が、そのビジョンの実現に寄与するものとして評価され、大田区長の目に留まったことで実現しました。

■表敬訪問の様子

■コメント

鈴木晶雅区長

日頃より六郷BASEを拠点として、大田区のベンチャー企業を力強く牽引していただいていることに深く感謝申し上げます。今年度予算も有効に活用しながら、皆様の挑戦を後押ししてまいります。皆様お一人おひとりの目覚ましい活躍こそが、新たな産業を大きく育てる原動力となります。今後とも皆様の活動を支援するとともに、大田区もさらなる発展に向けて共に邁進してまいります。

株式会社ツクリエ 代表取締役 鈴木英樹

この度、六郷BASE入居企業の皆さまとともに大田区長へご報告の機会を賜りましたことを、大変光栄に存じます。六郷BASEは、単なるワークスペースではなく、人と人とのつながりから新たな価値を生み出す創業支援拠点です。区内企業との積極的な交流・連携を通じて、具体的な協業や事業創出が着実に生まれています。株式会社ツクリエは今後も伴走支援を一層強化し、大田区発の挑戦を力強く後押ししてまいります。

株式会社KAMAMESHI 代表取締役 小林俊

この度、六郷BASE入居企業として大田区長へご報告の機会を賜りましたことを、大変光栄に存じております。我々株式会社KAMAMESHIは、この大田区から日本の製造業を支える存在となることを目指し、日々課題に取り組んでおります。

これからも大田区のHOIP事業などを通じて、区内の皆様との協力や、製造業の皆様を支えるために一層力を尽くしてまいります。本日は貴重な機会をいただきましたことに改めて感謝申し上げます。

株式会社HONOKA.lab 共同代表 原田真之介

この度は六郷BASE入居企業として大田区長への報告の機会をいただき深く感謝いたします。素材・技術・文化の持続可能性を追求するHONOKA.labは、畳の廃材を活用したTATAMI ReFAB PROJECTで世界的なデザイン賞や東京都ベンチャー技術優秀賞を受賞しました。今後も様々なデザイン開発を通じて町工場との連携を強め、大田区から世界へ発信する「ものづくり」への挑戦を継続してまいります。

株式会社cosmobloom 代表取締役 福永桃子

この度は、大田区長へご報告の機会を頂戴し、誠にありがとうございます。cosmobloomは、これまで大学で培ってきた宇宙柔軟構造の社会実装を目指し、大田区を拠点に研究開発を進めております。宇宙利用の拡大が進む中で、軽量かつ収納効率の高い構造物の重要性は高まっており、当社はその実現に向けて取り組んでおります。高い技術力を有する区内企業の皆さまとの連携を通じて、今後も大田区の発展に貢献してまいります。

■企業紹介

株式会社KAMAMESHI

製造業が直面する設備老朽化の課題解決に向け、会員企業間での設備部品の売買マッチングプラットフォームや設備部品の在庫管理システムの提供や、設備技術人材の派遣による保全コンサルを提供。製造業の企業を地域や業界を越えて繋ぎ、リソースのシェアリングや共創・連携が出来る仕組みを生み出しながら同じ釜の飯を食う仲間にすることをビジョンに掲げている。

Webサイト： https://kamameshi.com/

株式会社HONOKA.lab

素材・技術・文化の持続可能な体制を目指すデザインラボ。素材が持つ魅力を独自の視点で再解釈し、その魅力をほのかに感じさせる製法を生み出すことで、長く大切にされてきた文化に光を当て、次世代に伝えるものづくりを行います。国際的な賞の他に東京都ベンチャー技術アワード優秀賞、大阪・関西万博への出展など国内外で挑戦をつづけています。

Webサイト： https://honoka-lab.jp/

株式会社cosmobloom

日本大学理工学部航空宇宙工学科宮崎研究室（現JAXA 宇宙構造物システム研究室）を前身とした、膜やケーブルといった極めて柔軟な構造（以下、ゴッサマー構造）を用いた宇宙構造物に係る解析・設計・開発を行う。

Webサイト： https://cosmo-bloom.com/

株式会社ツクリエについて

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

Webサイト：https://tsucrea.com/

六郷BASEについて

大田区内開業率の向上、産業の発展、創業の機運醸成を目的とした創業支援施設です。創業初期の経営を伴走支援するインキュベーションマネージャー、身近な相談役であるコミュニティマネージャーが、起業家・起業を目指す人に寄り添ってサポートします。

Webサイト：https://rokugobase.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

大田区南六郷創業支援施設 六郷BASE 運営事務局

（運営委託事業者：株式会社ツクリエ）

広報担当：宮内

Mail：info@rokugobase.com