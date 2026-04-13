【2026年5月度セミナースケジュール 】新任マーケター合同研修、Amazonベンダーセントラル基礎など6講座開催 株式会社マーケティング研究協会

■マーケティング基礎

● 新任マーケター合同研修 2026

5/13（水）10:00～17:30 ★オンライン開催

株式会社マーケティング研究協会2026年5月公開セミナースケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/006584_2026.php

マーケティングの基本的な考え方を講義とワークを通して体系的に理解し、

実務で活かせるマーケターの思考力を身につけることができます。

マーケティングに関連した部門だけなく、マーケティング思考を養いたい営業担当の方にもおすすめです。

※4月に同一の内容での「会場開催」もございます

https://www.marken.co.jp/seminar/006585_2026_1.php

講師：伊藤 隆裕

社会産業イノベーション株式会社 代表取締役

■業界研究

● Amazonベンダーセントラル基礎講座 マーケティング戦略と営業のコツを掴む

5/15（金）13:00～16:00

https://www.marken.co.jp/seminar/006578amazon_1.php

Amazonベンダーセントラル特有の問題を解決するために、本セミナーは、Amazonを担当される方に向けて、ベンダーセントラルでの構造理解と営業の進め方を基礎的な立ち位置からお伝えします。

講師：及川 謙一

ブルーグース合同会社 代表

■トレードマーケティング

● JBP（ジョイントビジネスプラン）の進め方

～中期で取組みを行い、売上をつくる5つのテーマ～

5/20（水）13:00～17:00

https://www.marken.co.jp/seminar/006591jbp.php

日用品メーカーにて小売業とのJBPの指揮を執った講師が実際の経験をベースに、JBP実現のための考え方と手順について、【５つの視点】と【ロードマップのつくり方】、【職位別に進められること】をテーマにお伝えいたします。

講師：中山 淳史 株式会社マーケティング研究協会 社外取締役

■商品企画

● 強い商品コンセプト作りと社内外をうまく動かす

リサーチ＆企画の判断基準の考え方

5/21（木）13:00～17:00

https://www.marken.co.jp/seminar/006586post_214.php

講師が実際に大手メーカーで基準作りをした事例などもご紹介しながら、リサーチを活かした商品企画の進め方について、ご説明いたします。データを使用して、ブレない判断を行い、社内外を動かすポイントをご理解いただけます。

講師：丸山 泰 オフィスまる。代表

■マーケティング

● 予算が無くてもできる オープンデータ（統計・レポート）徹底活用

5/27（水）13:00～17:00

https://www.marken.co.jp/seminar/006286post_41.php

予算をかけずに、信頼できるデータを基に、アイデアを検証したり、根拠づけに活用することが可能です。活用できるデータを1ご紹介し、一部データについてはその活用方法までお伝えします。

講師：蛭川 速

株式会社フォーカスマーケティング 代表取締役

■トレードマーケティング

● 採用商品を最大化する提案営業の進め方

高付加価値商品＆汎用・低価格商品の提案を両立させる

5/28（木）13:00～17:00

https://www.marken.co.jp/seminar/006587post_215.php

攻めと守りを両立させる提案を進めるには、「こう提案したら、バイヤーはこう考えるはず」をシミュレーションし、その対策を盛り込んで提案することが重要になります。

本セミナーでは、バイヤー目線での攻守の考え方とそれを乗り越える提案のテクニックについてもご説明いたします。

講師：専田 政樹

株式会社せんだ兄弟社 代表取締役

以降の開催予定は以下より確認できます。

https://www.marken.co.jp/seminar/

株式会社マーケテイング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/