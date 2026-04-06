THE ROYAL CANADIAN MINT、カナダ人宇宙飛行士による初の月周回飛行「アルテミスII」を記念した新しい銀製コレクターコインを発表





オンタリオ州オタワ、2026年4月3日 /PRNewswire/ -- The Royal Canadian Mintは、1972年のアポロ計画終了以来となる月への有人探査ミッションの歴史的な再開を示すアルテミスII（Artemis II）を記念し、「2026年20ドル純銀コイン－ムーン・ミッション（2026 $20 Fine Silver Coin - Moon Mission）」を発表しました。デザインがブラックライト技術により鮮やかに浮かび上がる、色彩豊かな純度99.99％のカラー銀貨である本コインは、カナダ初の月周回ミッションも記念しており、このミッションでは、Canadian Space Agency（CSA）の宇宙飛行士Jeremy Hansenが、カナダ人として初めて月周回飛行を行います。

カナダ人アーティストPandora Youngがデザインを手がけた本コインの裏面は、Orion Crew Survival System（OCSS）宇宙服をフル装備したCSAの宇宙飛行士の姿と、拡大された月の彫刻を背景として、NASA主導の国際ミッションであるArtemis IIにおけるカナダの役割を描いています。選択的な彩色により、青い縁取りが施されたオレンジ色のOCSS宇宙服を着用した宇宙飛行士の姿が鮮やかに際立たせています。胸部中央のパネルには、CSAパッチの上にカナダ空軍（Royal Canadian Air Force）のバッジが配置されています。左肩にはカナダ国旗もあしらわれています。ブラックライト下で見ると月が光を放ち、宇宙飛行士のバイザーには月から見た地球の象徴的な景観が映し出されています。表面には、カナダ人アーティストSteven RosatiによるHis Majesty King Charles IIIの肖像が描かれています。

ミッションスペシャリストとして、Col. Hansenは、コマンダーのReid Wiseman、パイロットのVictor Glover、ミッションスペシャリストのChristina Kochとともに、NASAのOrionクルーカプセルにに搭乗し、10日間を過ごします。人類を乗せて初めてOrion宇宙船のすべてのシステムを検証し、月のフライバイを実施することで、今回のミッションは月面探査の新たな時代の幕開けを告げます。

アルテミスIIは、Col. Hansenにとって初の宇宙飛行となります。この初の宇宙飛行により、カナダは米国以外で唯一の国として、これまでに深宇宙飛行を行った国となります。

世界で7,500枚限定で発行される「2026年20ドル純銀コイン－ムーン・ミッション（2026 $20 Fine Silver Coin - Moon Mission）」の現在の販売価格は279.95ドルです。この新たなコレクターズアイテムは、Mint（カナダ：1-800-267-1871、米国：1-800-268-6468）へのご連絡、またはwww.mint.caよりご注文いただけます。また、本コインは、Royal Canadian Mintのオタワおよびウィニペグの直営店、ならびにMintの世界的な販売代理店および流通業者を通じてもご購入いただけます。

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Royal Canadian Mintについて

Royal Canadian Mintは、カナダの流通貨幣の鋳造と流通を担う国営会社です。Mintは、受賞歴のあるコレクターコイン、市場をリードする地金製品、カナダの名誉ある軍人・民間人栄誉賞を製造する、世界最大かつ最も多目的な造幣局のひとつです。ロンドンおよびCOMEXの優良精錬所として定評のあるMintは、ベストインクラスの幅広い金銀精錬サービスも提供しています。環境をより大切にし、安全で包括的な職場の育成に努め、事業を展開する地域社会にプラスの影響を与える組織として、Mintは事業運営のあらゆる面で環境、社会、ガバナンスの実践を組み込んでいます。

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詳細に関するメディア各社のお問い合わせ先：Royal Canadian Mint、Alex Reeves（広報担当シニア・マネージャー）、613-884-6370、reeves@mint.ca

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（日本語リリース：クライアント提供）

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