CPAP（持続気道陽圧）呼吸器の市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、呼吸器疾患治療の根幹を支えるこの医療機器を徹底解析した最新調査レポート 「CPAP（持続気道陽圧）呼吸器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
持続気道陽圧（CPAP）呼吸器は、大気圧より高い一定レベルの圧力を気道に継続的に供給する非侵襲的換気療法の一形態です。主に閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）において上気道の虚脱を防止し、あるいは急性代償性心不全などの病態における呼吸仕事量を低減することを目的として使用されます。OSAの有病率の増加、診断技術の向上、そして非侵襲的治療への選好の高まりを背景に、CPAP呼吸器市場は安定した成長を続けています。
市場規模と成長の全体像
市場分析によると、CPAP呼吸器市場は複数の調査機関により一貫した成長が予測されています。QYResearchの調査によれば、2025年のグローバルCPAP呼吸器市場規模は約30億5700万米ドルと評価され、2032年には40億3400万米ドルに達すると予測されており、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.1%を見込んでいます。
より広義のCPAPデバイス市場に焦点を当てれば、Fairfield Market Researchの分析では、2025年の42億米ドルから2032年には65億米ドルへとCAGR 6.44%での成長が期待されています。また、Data Bridge Market Researchは、2024年の5億4528万米ドルから2032年には9億243万米ドルへとCAGR 6.50%での拡大を予測しており、複数の市場セグメントで力強い成長軌道が確認できます。
さらに、睡眠時無呼吸デバイス市場全体では、MarketsandMarketsの分析によると2025年の69億米ドルから2032年には116億米ドルへとCAGR 7.6%での成長が見込まれており、CPAP療法はこの市場拡大の中核を担っています。
製品別・用途別市場セグメント分析
CPAP呼吸器市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれが独自の技術進化と成長ドライバーを持っています。
製品別
固定圧CPAPデバイス：一定の圧力を供給する従来型製品群
自動調整CPAPデバイス：患者の呼吸パターンに応じて圧力を自動調整する次世代製品群
用途別
病院：診断・初期治療の中核
在宅ケア：慢性期管理の主要な場として急成長
特に注目すべきは、自動調整CPAPデバイスの市場支配力です。2024年には市場シェアの52.55%を占め、患者の快適性と治療アドヒアランス向上に貢献しています。また、用途別では在宅ケアセグメントの成長が顕著であり、患者のQOL重視と医療費抑制の流れを受け、入院を伴わない在宅治療の採用が急速に拡大しています。
主要企業と市場競争の構図
本市場の主要プレーヤーは、以下のグローバル企業です：
ResMed、 Philips、 Fisher & Paykel Healthcare、 Apex Medical、 Breas Medical、 SLS Medical Technology、 Nidek Medical India、 BMC Medical、 Hunan Beyond Medical、 React Health、 Somnetics
これらの企業は、研究開発に多額の投資を行い、製品の静音化、携帯性向上、デジタルヘルス統合を競っています。特に市場をリードするのは、ResMed（米国）とPhilips（オランダ）の2社であり、両社で世界市場の約70%を占めるとされています。
