AI解析と非接触監視が融合、2031年9.35億ドル規模へ：知能化する渦電流センサー市場の将来像
渦電流センサーは、電磁誘導の原理に基づく非接触式計測装置である。交流電磁場中における金属導体が発生する渦電流の強さの変化を検出することで、被計測物の変位、振動、厚さ、速度または金属材料の変化といった物理量を正確に計測する。同センサーは、応答速度が速い、計測精度が高い、抗干渉能力が強いという特徴を有し、産業用自動化、回転機械の監視、航空宇宙および材料試験の分野に広く応用されている。
産業発展の特徴：高精度と知能化が市場拡大を牽引
本市場の発展を特徴付けるキーワードは、高精度化、小型化、そしてデジタル連携である。設備データのクラウド・エッジ活用により、AI解析を組み合わせた異常検知の高度化が広がる。高速回転設備でのミクロン単位の振動検知需要は拡大し、工作機械精度や生産効率の改善に直結している。非接触連続監視という強みは、老朽インフラ監視や人材不足への解決策としても期待される。信号処理技術・耐環境性・システム統合力が競争の焦点となり、各社はより産業に密着した価値提案の強化を推し進めている。
市場規模：安定成長を続ける“設備保全の成長株”
LP Information調査レポート「世界渦電流センサー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578280/eddy-current-sensor）によれば、グローバル渦電流センサー市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2031年には9.35億米ドル規模に達する。安定かつ実需に根差した成長であり、特に予知保全および電動化市場が主要な牽引役である。EVパワートレインの振動監視、風力タービンの異常検知、半導体設備の位置決めなど成長産業と直接連動している点は大きな強みである。生産性向上、設備効率最大化、停止リスクの抑制といった明確な投資対効果が、この市場の強靭な需要を支えている。
図. 渦電流センサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342473/images/bodyimage2】
図. 世界の渦電流センサー市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：テクノロジーと信頼を武器にした世界競争
主要企業には、Baker Hughes、Micro-Epsilon、Brüel & Kjr、Emerson、Kaman、SHINKAWA、Rockwell Automation、Keyence、Lion Precision、IFMなどグローバル産業計測の主導企業が並ぶ。LP Informationによれば、2024年における世界トップ5企業の売上シェアは約44.0%を占め、技術力・ブランド力・顧客基盤を備えたリーディング企業による寡占傾向が強い。競合の決め手は、計測精度、信頼性、アプリケーション適応力、そしてソフトウェアとの統合サービス能力へと拡張しており、「ハード＋診断インテリジェンス」の提供力が成長余地を左右している。
今後の展望：非接触×AIで“予知する工場”を実現
渦電流センサー市場は今後、非接触センシングの利点とAI解析の融合を武器に、さらなる進化を迎える。設備故障の予兆を捉え、停止を未然に防ぐ「予知保全」の価値は高まる一方である。新エネルギー、航空宇宙、EV、半導体といった成長産業への展開が続き、過酷環境に対応した省電力・薄型センサー開発も加速する。製造業のデジタルツイン化、資産効率最大化、リスクゼロ化のゴールを支えるため、渦電流センサーは単なる計測デバイスから、未来の産業安全を守る“頭脳を持つセンサー”へと役割を変えていくであろう。市場競争が激しさを増す中、技術革新と顧客課題理解に優れた企業こそ、次の産業アップグレード時代の勝者となる。
