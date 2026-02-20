教育ＤＸによる自分らしい学びの実現 ～次期学習指導要領の方向性を考える 教育ネット、「２０２５年度 教育ＤＸ推進フォーラム」へ出展
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は３月６日 (金)、７日 (土)に開催される一般社団法人 日本教育情報化振興会(ＪＡＰＥＴ＆ＣＥＣ）主催の「２０２５年度 教育ＤＸ推進フォーラム」に出展します。
同フォーラムでは「教育DXによる自分らしい学びの実現～次期学習指導要領の方向性を考える」をテーマに、教育ＤＸ戦略、校務ＡＩ、情報活用能力の育成、セカンドＧＩＧＡなどをテーマにした特別講演や多様な専門家による各種セミナーが多数開催されます。
教育ネットのブースでは、情報モラル教育支援『お助けネット』を中心に情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーション『らっこたん』などをご紹介します。ぜひブースへお立ち寄りください。
■「２０２５年度 教育DX推進フォーラム」開催概要
【開催日時】
3月6日 (金) ９:４５～１７:３０(開場 ９:４５)
教育ＩＣＴ製品展示／９:４５～１７:３０
3月7日 (土) ９:４５～１６:３０(開場 ９:４５)
教育ＩＣＴ製品展示／９:４５～１５:３０
【会場】
国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟
東京都渋谷区代々木神園町3-1
（小田急線：参宮橋駅 徒歩約７分）
【出展場所】
レセプションホール (16)
【対象】
学校教員、教育委員会、教育関係者
【参加費】
無料
【お申込み方法】
下記公式サイトよりお申込みください。
https://www.japet.or.jp/com-edu-forum/2025/
■情報モラル教育支援『お助けネット』(R)について
講師派遣による「児童生徒向け情報モラル授業」、「保護者向け講習」、「教職員研修」とネット利用に関する実態調査を軸とした、情報モラルの総合的なコンサルティングサービスです。授業支援・実態調査・情報モラル4コマ漫画などさまざまな方法で、地域・学校に合った柔軟な支援を提供します。
・『お助けネット』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/otasuke-net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341764/images/bodyimage1】
■『らっこたん』(R)について
『らっこたん』(R)は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
・『らっこたん』(R)製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341764/images/bodyimage2】
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:石塚桃弥
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
