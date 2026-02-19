エピタキシー装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「エピタキシー装置市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エピタキシー装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エピタキシー装置市場の概要
エピタキシー装置市場に関する当社の調査レポートによると、エピタキシー装置市場規模は 2035 年に約 358 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の エピタキシー装置市場規模は約 142 億米ドルとなっています。エピタキシー装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エピタキシー装置の市場シェア拡大は、世界的な電化の進展によるものです。再生可能エネルギーシステム、電気自動車、産業用パワーエレクトロニクスは、SiCやGaNといったワイドバンドギャップ半導体への移行を進めています。これらの材料は、高い耐電圧、信頼性、効率を実現するために精密なエピタキシー成長を必要とし、高度なエピタキシー装置の必要性が高まっています。
エピタキシー装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/epitaxy-equipment-market/86088
エピタキシー装置に関する市場調査では、5Gおよび高周波通信の急速な普及と世界的な電化により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、半導体セクターの急速な拡大と、先進的なエピタキシー装置の開発への投資増加も市場の成長を牽引しています。
しかし、エピタキシー装置の操作と最適化には、高度なスキルを持つ人材が必要です。そのため、特に新興市場における熟練した人材の不足は、予測期間中の市場全体の成長を阻害すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342237/images/bodyimage1】
エピタキシー装置市場セグメンテーションの傾向分析
エピタキシー装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エピタキシー装置の市場調査は、技術タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。エピタキシー装置市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86088
技術タイプ別に基づいて、エピタキシー装置市場は、MOCVD（有機金属化学気相成長法）、CVD / その他のエピタキシー法、MBE（分子線エピタキシー）、HVPE（水素化物気相成長法）に分割されています。このうち、MOCVDセグメントは、その拡張性、幅広い適用性、そして半導体アプリケーションにおけるMOCVDの利用増加により、予測期間中に39%のシェアを占めると予想されています。電気自動車、5Gインフラ、再生可能エネルギーシステムの拡大、そして高いスループット、優れた均一性、そして量産性によるMOCVDの高い需要などが、このセグメントの成長を牽引しています。
エピタキシー装置の地域市場の見通し
