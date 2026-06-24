「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、2026年秋、かつてないスケールで進化したハロウィンを開催！

史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂の本格ホラーや、昼は「ミッフィー」たちが初めて仮装で登場する新パレードが開幕します☆

ハウステンボス「ハロウィンイベント」2026まとめ

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年9月18日(金)〜11月3日(火・祝)

ハウステンボスの「ハロウィンイベント」が、かつてないスケールで進化！

毎年大好評の「ホーンテッド・ハロウィン」には、闇の使者たちの宴を更なる恐怖に陥れる、暴君「デス・キング」が新登場します。

本物の宮殿を舞台に、思わず絶叫してしまう恐怖と、その先に待つ爽快感がパワーアップした、大絶叫・大熱狂の本格ホラーが体感できるイベントです。

心ときめく体験が叶う「ミッフィー・ハロウィン」では、「ミッフィー」と「メラニー」に加えて、くまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が、初めて魔女や海賊などの仮装をしてパレードに登場。

そのほかにも、ワクワクとかわいいが止まらない「ミッフィー」のハロウィンイベントが満喫できます。

さらに、満足度96％を誇る圧巻の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」が、さらにスケールアップした生歌と生演奏に加え、新たな演出によって生まれ変わります。

視界いっぱいに広がる圧巻の光景に、思わず息を呑むほどの感動が体感できること必須です。

また、美しいヨーロッパの街並みの中で、九州の秋の味覚を堪能できるグルメフェスティバル「テイストオブ九州〜秋〜」もパワーアップ。

ハロウィンイベントだけにとどまらず、秋を思い切り楽しめる体験が盛りだくさんです☆

新キャラ登場！史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂！本格ホラーの「ホーンテッド・ハロウィン」

画像提供：ハウステンボス

開催場所：パレス ハウステンボス前庭

※開催日は火曜・水曜を除く

本物の宮殿「パレス ハウステンボス」を舞台に、2026年は新しいキャラクターである暴君「デス・キング」が登場する「ホーンテッド・ハロウィン」

この巨大で不気味な新たな闇の使者の登場により、2026年の「ホーンテッド・ハロウィン」は、史上最もスリリングな体験にパワーアップし、大絶叫・大熱狂を味わえます。

宮殿の前に広がるのは、海賊やミイラなどの不気味な闇の使者たちが徘徊し、その場にいるだけで背筋が凍るような異様な世界。

彼らは闇に紛れ、予測できないタイミングで迫り来るため、思わず大絶叫してしまいます。

大絶叫の後は、襲い掛かる闇の使者たちが突然踊り出し、彼らと一緒に叫んで踊る中毒性抜群のダンスナイトショーがスタート。

2026年は、新曲＆新ダンスで一新し、恐怖の世界から一気に大熱狂の渦へ、その後は解き放たれた爽快感が全身で体感できます。

新登場：クルーズ船を舞台にした“最恐ホラー”体験も

逃げ場のないクルーズ船を舞台に、“最恐ホラー”体験も期間限定で開催決定！

本物のクルーズ船「マリエラ」に閉じこめられる密室体験で、ゾンビたちに追い込まれる“最恐ホラー”が届けられます。

※詳細は後日発表

ミッフィー＆フレンズ ハロウィンパーティーパレード

画像提供：ハウステンボス

開催場所：アムステルダムシティ

魔女や海賊、魔法使い、騎士など、初めてハロウィンの仮装で身を包んだ「ミッフィー」と「メラニー」、くまの「ボリス」とぶたの「グランティ」がパレードに登場！

ゲストと一緒にダンスタイムを楽しんだ後は、「ミッフィー」たちと写真を撮ったり、限定デザインのお菓子をもらうことができ、さらにパワーアップした心ときめくハロウィンが体感できます。

おばけミッフィーとメラニーのグリーティング

開催場所：ミッフィー・ワンダースクエア

日本でここだけでしか出会えないシーツをかぶった「おばけミッフィー」に加えて、「メラニー」もグリーティングに登場。

ゲストを驚かせようとやってきた「ミッフィー」たちと、この期間だけの特別な時間が楽しめます。

その他にも心ときめくミッフィーのハロウィンイベントが盛りだくさん

画像提供：ハウステンボス

街を巡りながら“トリック・オア・トリート！”の掛け声でお菓子がもらえるイベント「トリック・オア・トリート」や、「ミッフィー」のデザインが描かれたバスケットをもって、「ミッフィー」のお菓子を集めるスペシャルラリーも実施。

さらに、2026年秋限定「ミッフィー」のかわいいグルメや

画像提供：ハウステンボス

Obakeシリーズのグッズも新たに登場し、心ときめくハロウィンを満喫できます。

生歌と生演奏がさらにスケールアップ、新たな演出とともに生まれ変わる「シャワー・オブ・ライツ」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年9月14日(月)〜

開催場所：アートガーデン

2025年春に登場した満足度96％を誇る、生演奏×花火×光×噴水の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」

さらなる感動体験をお届けするため、バイオリン、チェロ、ピアノに加え、美しい生歌も重ねて、これまで以上に多くの演奏者が織りなす上質な音楽と、華やかな光の演出へと一新されます。

また、9月19日(土)〜22日(火)、10月10日(土)、11日(日)、31日(土)は、花火のボリュームを大幅に増やした「シャワー・オブ・ライツ：スペシャルエディション」を開催。

圧巻の生歌と生演奏とともに、花火が視界いっぱいに埋め尽くされる絶景ナイトショーが楽しめます。

九州でしか味わえない秋の味覚をヨーロッパの美しい景色の中で堪能できる「テイストオブ九州〜秋〜」

画像提供：ハウステンボス

開催場所：タワーシティテラス、ホテルヨーロッパ

九州各地から選りすぐった食材を楽しめる「テイストオブ九州」

秋は特に、噛むほどに旨みあふれる絶品の長崎和牛に、福岡の清流で育った山女や大分産の肉厚な椎茸など、旬の食材を一堂に会して開催されます。

シェフたちが、秋ならではの食材を、見た目や味のみならず調理法にも徹底的にこだわり抜いて提供。

本格的な美食体験を開放感あふれる運河沿いで、ヨーロッパの美しい景色とともに楽しめます。

また、毎年大好評の「ワイン祭」も同時開催。

世界各国や九州から厳選した約50種類のワインや生ビールとともに、料理とのペアリングが堪能できます。

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さらに、ハウステンボスオフィシャル5ホテルの最上位ホテル「ホテルヨーロッパ」では、九州の秋の味覚と生演奏を優雅に楽しむ「秋のアフタヌーンティー」や、

画像提供：ハウステンボス

九州の食材を中心に仕立てたディナーのあと、至福のデザートとともに優雅なクルージングを楽しめる体験も新登場。

秋の美しい景色と旬の味覚を堪能しながら、ここでしか叶わないひとときが過ごせます。

史上最もスリリングな体験で大絶叫・大熱狂の本格ホラーや、「ミッフィー」たちが初めて仮装で登場する新パレードなど様々な企画が盛りだくさん。

ハウステンボスにて2026年9月18日より開催される「ハロウィンイベント」の紹介でした☆

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