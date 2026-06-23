大量の在庫の山「私が発注したんですぅ」→勝手な仕入れで逆ギレするモンスターOLの驚愕の言い分【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、個性豊かな人々と働く日常を描いた漫画を連載している、ぷく子(@pukukoOL)さん。現役のWebデザイナーでありつつ、過去にさまざまな職歴を持つ彼女が描く漫画はすべて実話がベースとなっている。
■周囲を振り回すモンスターOLの“あるある”に共感の声
■勝手な発注で大量の在庫の山！所長も唖然の言い分
ある日、発注した覚えのない大量の製品がマッサンの事業所に入荷された。山のように積み上げられた大量の製品に一同は驚く。実はこの大量の製品、マッサンが勝手に発注をしたものだった。発注ミスではなく「これ私が発注したんですぅ」とドヤ顔のマッサンに、所長は唖然としてしまう。
「勝手に仕入れをするのは禁止です」と叱られても納得がいかない様子のマッサン。なぜなら彼女は“褒められる”と思い込んでいたからだ。ちなみにこの大量の製品は案の定、大量に売れ残ったという。
■逆ギレで退職宣言!? その後あっさり撤回する謎展開
ぷく子さんによると、マッサンは負けず嫌いな性格だが仕事はサボってばかりだという。単に自分以外の人が褒められることが好きではないようで、今回の仕入れもほかの人が褒められているのを見て「自分も」と勝手に動いたようだ。ほかの女性事務員が頼りにされているのを見かけると「私のほうが仕事できます！」と張り合い、すでに進行中の仕事に横入りしてくることもあったと語る。
そんなクセ強めのOL・マッサンだが、エピソードを読み進めていくうちになぜか彼女のトリコになってしまう読者が続出している。会社を辞めると宣言した彼女だが、このあと「辞めることを辞める」宣言をあっさりしてしまう展開に。今度は一体何が起こったのか。一連の流れを読めば、いつの間にかあなたもマッサンのトリコになっているかもしれない。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
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