【鰹節をねこに預ける】「お預けですか？」大事な鰹節を預けにきたのはねこ
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言葉の意味は変化していくもの。
であればことわざや慣用句に、現代を生きるねこの価値観を加えて新たな解釈をしても良いはず!?
昔から使われていることばが時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ならば、そこにねこの価値観を混ぜてもいいのでは？ と考えたのは、WEBアニメも人気の『ねこむかしばなし』を展開するぱんだにあさん。
そんな、ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミックをぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■鰹節をねこに預ける
ねこのそばに大好物の鰹節を置いておくと、いつ食べられるかヒヤヒヤしてしまいます。そこから転じて「鰹節をねこに預ける」は、わざわざ敵に利益を与えて損失を招くことのたとえとして用いられます。人間が思っている以上に鰹節はねこにとって大切なもの。銀行強盗の眼の前にむき出しのお金を山のように積んで、盗むなという方が難しいですよ。
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』