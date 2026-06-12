【味の民芸】6月21日まで「父の日フェア」開催中。うな重と生ビールが特別価格に。

手延べうどんを中心とした和食麺処「味の民芸」は、2026年6月12日から21日まで、「父の日フェア」を開催しています。

「うな重セット」はうどん1玉まで無料で増量

6月21日の「父の日」に合わせ、本格的な夏の到来を前に、ふっくらと仕上げた「うな重」と、冷えた「生ビール」が、いずれも100円引きの特別価格でお得に楽しめます。

また、味の民芸自慢の手延べうどんが付いた「うな重セット」は、期間中に限りうどん1玉まで無料で増量できます。

期間中はテイクアウトの「うな重」も100円引きに。お土産にもぴったりです。

デリバリーは対象外です。

・鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重セット」（通常4090円→特別価格3990円）

うな重と手延べうどんに酢の物が付いたセット。手延べうどんは大盛り、1玉まで無料で増量可能です。

・鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重」 みそ汁付き（通常3950円→特別価格3850円）

厳選された鹿児島県産うなぎを1尾使用。ふっくらと仕上げたうなぎとタレがよく合います。卓上でミル挽きした、挽きたての国産山椒を楽しめます。

「うな重」はテイクアウトできますが、みそ汁と漬物は付きません。

・鹿児島県産うなぎ一尾の「うな重和定食」（通常4250円→特別価格4150円）

純和鶏と翡翠銀杏入りの「茶わん蒸し」、「まぐろのお刺身」が付いた贅沢なセットです。茶わん蒸しは店舗で毎日引いているという、無添加の"白だし"がベースとなっています。

・鹿児島県産うなぎ一尾の「重ねうな重」（通常5480円→特別価格5380円）

厳選された鹿児島県産うなぎ1.5尾を贅沢に使用。うな重を心ゆくまで堪能できます。

・期間中は生ビールもお得に

大ジョッキ（通常860円→特別価格760円）

中ジョッキ（通常680円→特別価格580円）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部