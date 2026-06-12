Wonjungyoの角質ケア新作登場！朝のメイク前に使いたい限定スキンパック

毎朝のメイク前、肌のザラつきや化粧ノリの悪さが気になることはありませんか？そんな悩みに寄り添うWonjungyoの人気アイテム「モイストアップレディスキンパックシリーズ」から、保湿と角質ケアを同時に叶える限定アイテム「モイストアップレディスキンパック スムースクリア」が登場します。忙しい朝でも手軽に使え、つるんとなめらかな肌印象へ導いてくれる注目の新商品を詳しくご紹介します。

保湿と角質ケアを両立する限定パック

「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック スムースクリア」は、50枚入りで価格は1,980円（税込）。

2026年6月24日（水）よりウォンジョンヨ公式オンラインストアと@cosme TOKYO 1階の期間限定ポップアップで数量限定先行発売、6月30日（火）より全国発売されます。

人気の保湿力はそのままに、3種の「角質柔軟ケア」成分を新たに配合。PHA（グルコノラクトン）が不要な角質をケアし、パンテノールがうるおいを与えながら肌をやわらげます。

さらに加水分解ヒアルロン酸が角質層まで浸透し、ハリ感のあるなめらかな肌へ導きます。

また、緑茶エキス（チャ葉エキス）、セイヨウナシ果汁発酵液（乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸2Kの4種の保湿成分も配合。

乾燥による肌のザラつきをケアしながら、メイク前の肌をしっかり整えます。

※1 乾燥による肌のザラつき

※2 拭き取りによる

※3 緑茶エキス（チャ葉エキス）、セイヨウナシ果汁発酵液（乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸2K（すべて保湿成分）

※4 グルコノラクトン（保湿成分）

※5 保湿成分

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朝のメイク前に使いやすい工夫が満載

シートは75mm×85mmのスクエア型を採用。ミシン目入りなので半分にカットでき、小鼻やあご下など細かな部分にも使いやすい設計です。

使い方は洗顔後の清潔な肌に3～5分のせるだけ。その後、ザラつきが気になる部分をやさしく拭き取ることで、保湿と角質ケアを同時に行えます。

ひんやりとした使用感で肌を整え、メイクのりやキープ力アップも期待できるのが魅力です。

毎日のスキンケアに取り入れやすく、忙しい朝でも手軽にワンランク上のベースメイクを目指せるアイテム。プロのメイクアップアーティストからも支持される理由が詰まっています。

ポップアップイベントも見逃せない

新商品の発売を記念して、2026年6月24日（水）～30日（火）の期間限定で、@cosme TOKYO 1階にポップアップイベントを開催します。

会場では「モイストアップレディスキンパック スムースクリア」のほか、「ウォンジョンヨ トーンアップベース N 101メロンミント」や「メイクコーティング キープミスト 37mL」をタッチアップ＆購入可能です。

さらに、韓国ソウルの人気ヘアメイクサロンBit&Bootとのコラボによるメイク体験ブースも登場。

事前予約のうえ、Wonjungyoのメイク商品を8,000円（税込）以上購入した方は、韓国トレンドメイクを体験できます。

購入特典として、ピンセットクリップやロゴ入りショッパー、オリジナルリボンチャーム、サテン巾着なども用意されており、ファンにはたまらない内容となっています。

まとめ

メイク前の肌を整えながら、保湿と角質ケアを同時に叶える「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック スムースクリア」。

朝の数分を活用するだけで、なめらかでメイク映えする肌づくりをサポートしてくれます。

数量限定発売のため気になる方は早めのチェックがおすすめ♡この夏はWonjungyoの新作スキンパックで、ワンランク上のベースメイクを目指してみてはいかがでしょうか。