怒鳴る元ボクサー夫「テメェ誰だよ」→DV被害の全治3カ月の妻を救出する“驚愕の展開”にハラハラ【作者に聞く】
【漫画を読む】酒に溺れて暴力を振るう夫だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、同作の56〜57話のエピソードを紹介する。
今回の依頼者は小倉ヒメカさん(24歳)。元ボクサーの夫は酒に溺れて暴力を振るうようになり、警察沙汰の事件に発展した。ヒメカさんは全治3カ月の大けがを負い、今回は勾留明けの夫が在宅中に警察が同行し、夜逃げ屋スタッフが自宅から荷物を回収するという緊迫の現場だ。
退院明けのヒメカさんはスタッフのジョーさんが移転先へ連れ出し、宮野さんとビッキーさん、ブルさん、そして社長の4人で夫のいるアパートへ向かった。ブルさんが何度もインターホンを押すと、ようやくドアを開けた夫が「テメェ誰だよ…ぶち殺されてぇのか」と凄んでくる。
警察が夫の両サイドで監視するなか、スタッフたちは荷物を運搬し始めた。夫は「お前ら勝手に人のモン触ってんじゃねぇぞゴラァ！」「ヒメカ連れてこい！」と怒鳴り散らす。そんななか、キッチンへ向かったビッキーさんは、大きなコーヒーの缶に入っていた封筒を見つけて懐に忍ばせた。その様子を見た夫が「おい！今、懐に入れたもん出せ！」と凄むが、ビッキーさんは「ただの言いがかりよ」と冷静に否定する。
■包丁を構える夫と回収された謎の封筒
腹を立てた夫は包丁を持ち出し、「上等や！殺してやらぁ！」と叫び声を上げる。しかし、即座に警察に取り押さえられ、その隙にスタッフたちは作業を続行した。果たして、ビッキーさんが懐に入れた封筒の正体とは一体何だったのだろうか。
包丁を手にした夫を見たときの心境について、宮野さんは「振り回すというより包丁を構えたところを速攻で警察が取り押さえてくれたので、ほんと数秒だったんですが、その数秒は生きた心地がするとかしないとか、そんなことを感じる間もなく『あ!?え!?なに!?』っていう驚きでいっぱいでした」と、当時の壮絶な現場を振り返る。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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