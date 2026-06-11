「夏なのに白髪染めで重たい印象、、」→ 解決！【40・50代】に激推し♡「白髪ぼかしボブ」

夏の衣替えが完了したら、それと同時に髪色もチェンジするのが吉。気になる白髪のフォローは、ベタッと重く見えやすい白髪染めからナチュラルな「白髪ぼかし」へ移行しませんか？ 軽やかなボブと組み合わせれば、季節感もシャレ感もグンとアップ！ シルエットや色合いによるメリットをチェックしておくことで、この夏目指したい姿のヒントが見えてくるはず。

ハイライトの陰影でふんわり

エアリーなレイヤー入りの切りっぱなしボブに、細いハイライトで自然な陰影をプラス。単色でもふんわり見えるシルエットが、さらに立体的な印象に近づきます。白髪ぼかしのためのハイライトをプッシュしている@acco.mamaさんいわく、「毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ」という、手入れの簡単さもポイント。手持ちのヘアアイロンやコテで簡単に再現できそうなので、白髪ぼかしと同時にスタイリングの時短まで叶えられそう。

白髪さえも「デザイン」と考えて

レイヤーボブのなかでも今年らしい毛先の軽いアレンジを、トレンドの明るいベージュでより軽快に。表参道エリアで活躍している@sakosakosakosakoさんによると、「大人の髪に必要なのは、暗く塗りつぶすことではなく白髪をデザインの一部として取り込む」という発想の転換。それを実現したいなら、白髪と親和性の高い黄みを帯びたまろやかな発色にこだわってみて。

白髪多めならハイトーンに振り切って

湘南エリアで大人世代を担当する@rico_salonさんも、白髪を馴染ませる方向でハイトーンベージュを提案。違いは、ハイライトを加えるのではなく、思い切ってベースも含めた全体を明るく染めている点。白髪が多いほど、ブリーチなしで高発色なハイトーンを楽しめるようになります。膨張して見えやすい明るさは、丸みのあるボブと特にお似合いです。

夏は華やかに決めても素敵

開放的な気分につられて華やかなアレンジが気になるなら、コントラストをつけて外ハネボブをもっと快活に！ 平成ブームに通じるサーフガールっぽい雰囲気や海外セレブのようなこなれ感を演出するには、ピッタリと言えそうです。ハイライトの太さも細めだけでなく、筋感が目立つように何パターンかミックスするのがオススメ。

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※こちらの記事では@acco.mama様、@sakosakosakosako様、@rico_salon様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。