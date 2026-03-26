カフェ・ド・クリエの夏新作が登場！爽やかレモネードとごちそうサンドを満喫

暑さや湿気で疲れを感じやすい季節に向けて、カフェ・ド・クリエから夏限定の新作メニューが登場します。爽やかなレモネードソーダ2種をはじめ、グルテンフリーのレモンレアチーズケーキ、パストラミビーフを使用した2種類のサンドなど、気分もリフレッシュできる全5品がラインアップ。おいしさはもちろん、からだへのやさしさにもこだわった、この夏注目のメニューをご紹介します♪

爽やかなレモネードソーダ2種

暑い季節にぴったりなドリンクとして登場するのが、レモネードソーダシリーズです。

「マンゴー＆レモネードソーダ」は、乳酸菌入りのマンゴーシロップにレモンとジャスミンを合わせた華やかな一杯。

マンゴーの濃厚な甘みとレモンの爽快感が絶妙に調和し、乳酸菌35億個を摂取できる“からだハピネス®︎”なドリンクです。

価格は590円～650円（税込）。2026年6月17日（水）より販売されます。

「ライム香るレモネードソーダ」は、はちみつ入りレモンシロップと瀬戸内産レモンペーストにライムシロップを合わせた爽快な味わい。

キリッとした酸味とすっきりとした後味が魅力で、暑い日のリフレッシュタイムにぴったりです。

価格は590円～650円（税込）。2026年6月17日（水）より販売されます。

チーズガーデンの夏限定スイーツ♡黒糖フィナンシェと爽やかレモンが登場

初夏に楽しみたいスイーツ＆サンド

スイーツには「レモンレアチーズケーキ」が登場。

米粉を使用したスポンジに、レモンの酸味が心地よいレアチーズクリームを重ね、レモンピールをトッピングしました。爽やかな香りと軽やかな口あたりが特徴で、暑い季節にも食べやすい仕上がりです。

価格は550円（税込）。2026年6月17日（水）より販売されます。

フードメニューには、パストラミビーフを使用した2種類のサンドがラインアップ。

「トリュフ香るパストラミビーフとフレッシュ野菜サンド」は、トーストにパストラミビーフ、トリュフマヨソース、レタス、トマトをサンドした贅沢なホットサンド。

芳醇なトリュフの香りが広がる満足感のある一品です。価格は630円（税込）。2026年6月17日（水）より販売されます。

「パストラミビーフサンド～和風オニオンソース～」は、パストラミビーフにレタスとトマトを合わせ、刻み玉ねぎ入りの甘辛い和風ソースで仕上げたサンドイッチ。

さっぱりとした味わいで、軽めのランチや小腹満たしにもおすすめです。価格は280円（税込）。2026年6月17日（水）より販売されます。

夏のリフレッシュタイムを楽しもう

カフェ・ド・クリエの新作メニューは、爽やかな味わいと満足感を兼ね備えたラインアップが魅力です。

フルーティーなドリンクで気分転換したい日も、しっかり食べたいランチタイムも、その日の気分に合わせて選べるのがうれしいポイント♡

暑さで疲れがちな季節だからこそ、お気に入りの一品を見つけて、心地よいカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。