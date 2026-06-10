6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。

当記事では、6月7日（日）放送の第9話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

ミンソク（志尊淳）は肝臓に深刻な損傷を負い、すぐにでも生体肝移植が必要な危険な状態に陥った。ドナーになれる血縁者がいないことに絶望する桃子（仁村紗和）に、拓人（京本大我）は「俺が何とかする」と告げる。翌日、拓人は“ある人物”を連れて戻り、肝臓移植手術は無事成功する。

拓人が連れてきた人物こそ、23年前に死んだはずのミンソクの実父・青木優（田辺誠一）だった。拓人は、保管されていた優のカルテに疑問を抱き、事故後に別の病院へ転院していた優を探し出していたのだ。

拓人により優との再会を果たしたミンソクは、優が息子の照を手放すことになった23年前の真相を聞かされるが、優を父として受け入れることができず「僕はキム・ミンソクです」と告げ、涙をこらえつつ背を向けた。

懸命なリハビリを続けるも歩行の回復は厳しいと告げられ、自力で歩くことができないまま退院の日を迎えたミンソクは、桃子と拓人のサポートを受けながら風見診療所に戻る。ミンソクの退院を喜び温かく迎え入れてくれたこども食堂でも思うように動くことができないミンソクは、自分の無力さに深く打ちのめされる。

数日後、ミンソクは桃子を食事に誘う。久しぶりのデートに胸を弾ませた桃子はドレスアップしてミンソクの元へ。食事と会話に笑顔を見せる2人だったが、ミンソクが切り出した「今日は話したいことがあって来たんです。…僕の体のことです」という一言で空気は一変。ミンソクは桃子に、今後歩くことができない可能性や韓国でリハビリと仕事を続けることを伝え「桃子さんには、もう会えません」と静かに別れを告げる。

桃子は突然の別れに動揺しながらも必死に説得。だが、ミンソクは「あなたといると、僕が、僕に耐えられないんです」と正直な思いを吐露。決意の固いミンソクを引き留められず、涙に暮れる桃子を残し、ミンソクは韓国へと旅立つ――。

一方、留置場のキョンファ（キム・ジュリョン）との面会に映里（長濱ねる）が訪れる。映里は「私もあなたも、一番欲しいものは手に入らなかった…」と、どこかキョンファに共感していたことを告白。しかし、罪を犯しながらいまだにファングムグループ優先でヒスン（キム・ドワン）と映里の結婚の心配を並べ立てるキョンファを目の前に「でもあなたは、取り返しのつかないことをした。ここまで来てまだ気付けないなんて。本当にかわいそうな人」と憐れむように言い放ち、激昂するキョンファの前から去っていく。

さらにヒスンから、ミンソクとヒスンに血縁関係は認められないというDNA鑑定結果とともに、キョンファへの深い愛情がつづられたジョンフン（オ・マンソク）の日記の内容を知ったキョンファ。ミンソクが夫・ジョンフンの実子なのではないかと疑い、32年間抱き続けたミンソクへの憎しみがすべて誤解によるものであったことを知るのだった。

また新たな事実が続々と判明した第9話。キョンファに刺され、ドナーが必要になったミンソクのピンチを拓人が救う。拓人の頼もしさに視聴者がほっとしたのもつかの間、なんとミンソクの実父である優が生きていたことが分かり、SNSは騒然。

さらに、優が照を友人であるジョンフンに託した経緯もついに明かされ、一人で韓国に渡り、つらい幼少期を送ったミンソクに寄り添うコメントが寄せられた。

リハビリをすればまた歩けるようになると思っていたミンソクが、歩行が困難な現実にショックを受け、ドレスアップした久しぶりのデートで桃子に別れを告げるシーンでは、あらゆる逆境を乗り越えてきたミンソクへのあまりにもつらい試練に視聴者は悲しみに包まれた。

心を揺さぶられる出来事の連続だった第9話で癒しとなったのが、ミンソクと水島（矢柴俊博）＆夏目（松岡卓弥）のシーン。ミンソクの見舞いに訪れ、夏目から元気がなかったことをばらされて照れくさそうにドリンクを手渡す水島の様子には思わずほっこり。エンディングでは韓国へ戻ることを決めたミンソクに夏目が付き添い、水島が寂しそうに見送る場面では、少しずつ築かれていった3人の関係を惜しむ声が上がった。

6月14日（日）の放送はついに最終話。車椅子生活となったミンソクは日本を離れ韓国へ。ミンソクと桃子、二人を待ち受ける運命は？

最終話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

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