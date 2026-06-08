どれも美味しそーーーッ！！【マクドナルド】今しか食べられない「新商品」って？

【マクドナルド】から、日本各地の名物をイメージした期間限定商品が登場しています。ご当地グルメの魅力を取り入れたバーガーに加え、ボリューム満点のサイドメニューも販売中。今しか味わえない「新商品」をチェックしてみましょう。

博多名物をサンドしたバーガー

博多名物と「てりやきマックバーガー®」を合わせた「博多明太バターてりやき」。博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせていて、ひと味違った味わいを楽しめます。濃厚さのある見た目で、食べる前から食欲を掻き立てられそう。炭酸との相性も良さそうなので、期間限定で販売されている「グランドコーク」と合わせてみるのもアリかも。

黒胡椒を使ったチキンバーガー

名古屋名物の手羽先をイメージして作られたバーガー「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。黒胡椒をふったチキンに甘辛手羽先風ソースを合わせていて、チキンバーガー好きはチェックしたくなる一品かも。@ftn_picsレポーターHaruさんは「今回の新作で一番好き」とこちらを絶賛。チキンパティの食感やソースの味わいを楽しんでみて。

限定パッケージにも注目

てりやきマックバーガーに、チーズやバターの風味を感じるポテトフィリングとホワイトチェダーチーズを組み合わせた「北海道じゃがチーズてりやき」。パッケージは「聖闘士星矢」とのコラボデザインになっています。こちらのバーガーは、かっこいいペガサス星矢デザイン。コラボパッケージは数量限定なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ポテト好きさん歓喜のビッグサイズ！

合わせてチェックしておきたいのが、期間限定で販売された「グランドフライ」。「マックフライポテト®」Mサイズの約1.7倍のボリュームで、食べ応え抜群。家族や友人とシェアするのはもちろん、ポテト好きさんがたっぷり食べたいときにもおすすめです。

ご当地グルメの魅力が詰まった期間限定バーガーから、ボリューム満点のポテトまで、気になる商品が勢ぞろい。気になった人はぜひマクドナルドをチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S