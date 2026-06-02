【安田記念】シックスペンス 悲願のＧ１初制覇へ データ唯一の全項目クリアで復活の一撃に期待高まる
「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）
重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。一方、データ班は重賞３勝を誇るシックスペンスを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
春のマイル王決定戦。９６年から３歳馬の出走が可能になった。
▼人気
１番人気〈１・３・４・２〉
２番人気〈１・１・２・６〉
３番人気〈１・２・１・６〉
４番人気〈３・１・１・５〉
５番人気〈０・１・０・９〉
１番人気はわずか１勝だが馬券内率は８０％と上々。
▼ステップ
ヴィクトリアＭ
〈２・５・０・８〉
海外重賞〈２・４・２・１４〉
マイラーズ〈１・０・４・３３〉
高松宮記念〈１・０・１・９〉
京王杯ＳＣ〈１・０・１・２０〉
ダービー卿ＣＴ
〈１・０・０・１０〉
天皇賞・秋〈１・０・０・０〉
ＯＰ競走〈１・０・０・３〉
勝ち馬７頭が芝１４００、１６００メートルから参戦。また、同８頭が中９週以内のローテだった。
▼前走内容
勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒４差以内だった。同全頭が４番人気以内に支持されていた。
▼性齢
３歳馬〈０・０・１・３〉
４歳馬〈５・３・２・３３〉
５歳馬〈２・５・３・３９〉
６歳馬〈３・１・２・３１〉
７歳以上〈０・１・２・２６〉
未勝利の３歳馬、７歳以上馬はマイナス。牝馬は〈３・５・１・１１〉と相性は良好。
▼所属
美 浦〈５・７・５・４６〉
栗 東〈４・３・５・８１〉
外国馬〈１・０・０・５〉
勝ち鞍、勝率、連対率、複勝率全てで美浦所属馬が優勢。
▼コース実績
外国馬を除く勝ち馬９頭中８頭が東京コースで勝利を挙げていた。
▼距離実績
勝ち馬９頭がマイルで２勝以上をマーク。
▼重賞実績
勝ち馬８頭に芝Ｇ２以上で勝利があった。
▼馬格
勝ち馬８頭が前走時に４８６キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。
▼決め手
逃 げ〈１・２・０・７〉
先 行〈１・２・０・３３〉
差 し〈６・３・７・５１〉
追 込〈２・３・３・４１〉
勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。
▼注目馬 全項目をクリアしたのはシックスペンス。昨年の中山記念以来勝ち星はないが、重賞３勝の実績は侮れない。復活の一撃を期待する。（記録室）