「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。一方、データ班は重賞３勝を誇るシックスペンスを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

春のマイル王決定戦。９６年から３歳馬の出走が可能になった。

▼人気

１番人気〈１・３・４・２〉

２番人気〈１・１・２・６〉

３番人気〈１・２・１・６〉

４番人気〈３・１・１・５〉

５番人気〈０・１・０・９〉

１番人気はわずか１勝だが馬券内率は８０％と上々。

▼ステップ

ヴィクトリアＭ

〈２・５・０・８〉

海外重賞〈２・４・２・１４〉

マイラーズ〈１・０・４・３３〉

高松宮記念〈１・０・１・９〉

京王杯ＳＣ〈１・０・１・２０〉

ダービー卿ＣＴ

〈１・０・０・１０〉

天皇賞・秋〈１・０・０・０〉

ＯＰ競走〈１・０・０・３〉

勝ち馬７頭が芝１４００、１６００メートルから参戦。また、同８頭が中９週以内のローテだった。

▼前走内容

勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒４差以内だった。同全頭が４番人気以内に支持されていた。

▼性齢

３歳馬〈０・０・１・３〉

４歳馬〈５・３・２・３３〉

５歳馬〈２・５・３・３９〉

６歳馬〈３・１・２・３１〉

７歳以上〈０・１・２・２６〉

未勝利の３歳馬、７歳以上馬はマイナス。牝馬は〈３・５・１・１１〉と相性は良好。

▼所属

美 浦〈５・７・５・４６〉

栗 東〈４・３・５・８１〉

外国馬〈１・０・０・５〉

勝ち鞍、勝率、連対率、複勝率全てで美浦所属馬が優勢。

▼コース実績

外国馬を除く勝ち馬９頭中８頭が東京コースで勝利を挙げていた。

▼距離実績

勝ち馬９頭がマイルで２勝以上をマーク。

▼重賞実績

勝ち馬８頭に芝Ｇ２以上で勝利があった。

▼馬格

勝ち馬８頭が前走時に４８６キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

▼決め手

逃 げ〈１・２・０・７〉

先 行〈１・２・０・３３〉

差 し〈６・３・７・５１〉

追 込〈２・３・３・４１〉

勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。

▼注目馬 全項目をクリアしたのはシックスペンス。昨年の中山記念以来勝ち星はないが、重賞３勝の実績は侮れない。復活の一撃を期待する。（記録室）