　データ班がオススメするシックスペンス

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　「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

　重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。一方、データ班は重賞３勝を誇るシックスペンスを推奨した。

　▼傾向（過去１０年）

　春のマイル王決定戦。９６年から３歳馬の出走が可能になった。

　▼人気　

　１番人気〈１・３・４・２〉

　２番人気〈１・１・２・６〉

　３番人気〈１・２・１・６〉

　４番人気〈３・１・１・５〉

　５番人気〈０・１・０・９〉

　１番人気はわずか１勝だが馬券内率は８０％と上々。

　▼ステップ　

ヴィクトリアＭ

　　　　　〈２・５・０・８〉

　海外重賞〈２・４・２・１４〉

マイラーズ〈１・０・４・３３〉

高松宮記念〈１・０・１・９〉

京王杯ＳＣ〈１・０・１・２０〉

ダービー卿ＣＴ

　　　　　〈１・０・０・１０〉

　天皇賞・秋〈１・０・０・０〉

　ＯＰ競走〈１・０・０・３〉

　勝ち馬７頭が芝１４００、１６００メートルから参戦。また、同８頭が中９週以内のローテだった。

　▼前走内容　

　勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒４差以内だった。同全頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　

　　３歳馬〈０・０・１・３〉

　　４歳馬〈５・３・２・３３〉

　　５歳馬〈２・５・３・３９〉

　　６歳馬〈３・１・２・３１〉

　７歳以上〈０・１・２・２６〉

　未勝利の３歳馬、７歳以上馬はマイナス。牝馬は〈３・５・１・１１〉と相性は良好。

　▼所属　

　　美　浦〈５・７・５・４６〉

　　栗　東〈４・３・５・８１〉

　　外国馬〈１・０・０・５〉

　勝ち鞍、勝率、連対率、複勝率全てで美浦所属馬が優勢。

　▼コース実績　

　外国馬を除く勝ち馬９頭中８頭が東京コースで勝利を挙げていた。

　▼距離実績　

　勝ち馬９頭がマイルで２勝以上をマーク。

　▼重賞実績　

　勝ち馬８頭に芝Ｇ２以上で勝利があった。

　▼馬格　

　勝ち馬８頭が前走時に４８６キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

　▼決め手　

　　逃　げ〈１・２・０・７〉

　　先　行〈１・２・０・３３〉

　　差　し〈６・３・７・５１〉

　　追　込〈２・３・３・４１〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。

　▼注目馬　全項目をクリアしたのはシックスペンス。昨年の中山記念以来勝ち星はないが、重賞３勝の実績は侮れない。復活の一撃を期待する。（記録室）