台風6号は鹿児島県・奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。鹿児島県内ではきょう2日明け方から線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害などに厳重に警戒が必要です。

勢力を落とさず北上

台風6号は、2日午前3時には奄美市の西南西およそ140キロにあって、1時間に20キロの速さで北寄りに進んでいるとみられます。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。

鹿児島市・鹿屋市は午後、暴風域に入る見込み

風速25メートル以上の暴風域に奄美地方の一部が入っています。

台風が予報円の中心を進んだ場合、暴風域に入るタイミングは、屋久島が2日正午ごろ、指宿市が午後2時ごろ、鹿屋市は午後3時ごろ、鹿児島市が午後4時ごろの見込みです。

2日明け方から線状降水帯のおそれ

鹿児島県内には、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み、大雨となるおそれがあります。

奄美地方では2日の明け方から昼前にかけて、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では2日の明け方から2日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

県の雨量計では、奄美大島の大和村で2日、1時間に37ミリの激しい雨を観測しています。

24時間で最大300ミリ予想

2日に予想される1時間雨量はいずれも多い所で、奄美南部・北部、種子島・屋久島、大隅地方で70ミリ、十島村で60ミリ、薩摩地方で50ミリです。

3日午前0時までの24時間に予想される雨量は、奄美南部・北部、種子島・屋久島、大隅地方で300ミリ、十島村、薩摩地方で200ミリです。

線状降水帯が発生した場合は、局地的に雨量がさらに増えるおそれがあります。

トラックが横転するほどの猛烈な風のおそれ

奄美地方では2日昼前にかけて、種子島・屋久島地方では2日昼すぎにかけて、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転したりするおそれがある猛烈な風が吹く見込みです。

2日は、奄美大島・瀬戸内町で34.4メートルの最大瞬間風速を観測しています。

2日に予想される最大瞬間風速は、奄美、種子島・屋久島地方で45メートル、薩摩、大隅地方で35メートルです。

種子島・屋久島地方で10メートルの猛烈なしけ予想

海上ではうねりを伴った猛烈なしけが予想されています。

2日に予想される波の高さは、種子島・屋久島地方で10メートル、奄美地方で9メートル、大隅地方で8メートル、薩摩地方で5メートルです。

気象台は、土砂災害、暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。

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