SHE'S、8枚目のオリジナル・フルアルバム『Who am I?』9月2日にリリース決定｜結成15周年記念公演も開催

2026年に結成15周年・メジャーデビュー10周年を迎えたSHE'S（シーズ）が、8枚目となるオリジナル・アルバム『Who am I?』を9月2日にリリースすることを発表した。

今作は、エモーショナルなロックサウンドから、心を鷲掴みする珠玉のバラードまで、壮大かつ圧倒的な存在感を放つ彼らの2年ぶりのフルアルバムとなる。

昨年リリースした「モンストグランプリ2025 ジャパンチャンピオンシップ」大会テーマソングである「Four」、夏の終わりを彷彿とさせる楽曲「花雨」や、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』オープニング楽曲「Good Life」を含む、全10曲を収録予定。

そして、このアルバムからの先行シングル「葡萄」が、彼らのメジャー・デビュー・シングル「Morning Glow」をリリースした記念日となる6月8日に配信されることも決定した。

アルバム初回限定盤の特典Blu-rayには、昨年10月に昭和女子大学 人見記念講堂にて開催した管弦楽団と共に贈るホール公演「Sinfonia “Chronicle” #4」と、6月1日に渋谷 CLUB QUATTROにて開催した周年記念公演「SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”」のライブ映像が、豪華2本立てのフルサイズでそれぞれ収録される。

4回目の開催となった「Sinfonia “Chronicle”」通称”シンクロ”は、管弦楽団のみならずコーラス隊も新たに加わった総勢13名で行ったホール公演。SHE’Sの楽曲がもつ壮大な世界観やサウンドスケープをより重厚に、より繊細に堪能することができる。

また、SHE’Sがインディーズ期に実施していた自主企画のタイトルかつ、インディーズ最後のミニアルバムの作品名でもある「She’ll be fine」を冠した周年記念公演は、10年前にメジャーデビューを発表した会場でデビュー月に開催という、周年ならではのコンセプチュアルな公演だ。

ホールとライブハウス、雰囲気のことなる二つのライブ映像を通じて、SHE’Sの柔軟な音楽性やライブの熱量を体感できる。

さらに、UNIVERSAL MUSIC STOREでは初回限定盤にTシャツが付属したセットの販売が決定。「＜復刻＞Her Dog Tシャツ」は、10年前にメジャーデビューを発表した渋谷 CLUB QUATTROのステージにてボーカル井上竜馬が着用していた、当時のオリジナルグッズと同デザインの復刻版。現在は販売終了しているため、ここでしか手に入らない限定Tシャツとなる。

アニバーサリーイヤーを飾る渾身の1作。収録楽曲ほか、詳細は後日発表となる。

SHE’Sはメンバー全員大阪出身のピアノロックバンド。6月14日には大阪城音楽堂にて「SHE’S 15th Anniversary “She’s fine”」を開催予定のほか、7月26日に神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場で開催される『MURO FESTIVAL（ムロ・フェスティバル）2026』への出演も決まっており、ライブシーンで活躍を見せている。

【リリース情報】

SHE’S8th Album『Who am I?』2026年9月2日（水）リリース

▼アルバム『Who am I?』予約http://shes.lnk.to/whoamiPR

■初回限定盤(CD+Blu-ray+三方背スリーブケース) TYCT-69390 7,480円(税込)CD：・Four・花雨・Good Lifeほか全10曲収録予定／曲順未定

Blu-ray：・「Sinfonia “Chronicle” #4」 at 昭和女子大学 人見記念講堂 (2025.10.2)・「SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”」 at 渋谷 CLUB QUATTRO (2026.6.1)

SHE'S『Who am I?』初回限定盤ジャケット写真

■通常盤（CD） TYCT-60267 3,630円（税込）※CD収録内容は初回限定盤、通常盤共通

SHE'S『Who am I?』通常盤ジャケット写真

UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売■【数量限定セット】＜復刻＞Her Dog Tシャツ付(初回限定盤+＜復刻＞Her Dog Tシャツ)D2CE-23994 10,780円（税込）※本商品はUNIVERSAL MUSIC STOREのみで販売。

▼予約https://umusic.jp/noHjGOBB

＜復刻＞Her Dog Tシャツ