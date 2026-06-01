嵐、活動終了から一夜明けてSNSでの反応は? ミセス大森「爆泣き」
アイドルグループ・嵐が5月31日、グループとしての活動に終止符を打った。
同日18時より東京ドームで全国ツアー「We are ARASHI」（5都市・全15公演）のファイナルを迎え、約26年半にわたる歩みに幕を下ろした。SNSでは多くの声が寄せられている。
平成から令和にかけて音楽シーンをけん引し、幅広い世代に支持されてきた嵐。活動最終日となる東京ドーム公演はライブ配信も実施され、日本全国で多くの人が嵐の有終の美を見届けた。
SNSでは、一夜明けた今も「嵐コール」は鳴り止まない。
「嵐ありがとう」「青春時代のすべてでした」「本当にお疲れさまでした」
と、嵐への感謝やライブの感動を伝える声が今もなお溢れ続けている。
X(旧:Twitter)では著名人からもねぎらいのコメントが続々と寄せられている。
爆泣き。むり。嵐はずっと嵐。- 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) May 31, 2026
ほんとに嵐を巻き起こした。それぞれが才能に溢れていた。思い出は美となって永遠に語り継がれること間違いなし。嵐の後はキレイな虹がかかりました。いや、かかってます。お疲れ様でした。 https://t.co/yrvjUHNG5D- 要潤 (@kanamescafe) May 31, 2026
宝物。嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。さまざまな番組で、「嵐」という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います。バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました。… pic.twitter.com/4DAGpaxQ5M- 鈴木福 (@SuzukiFukuTE) May 31, 2026
#ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI パフォーマンスに興奮し、感動し、笑って泣いて最後まで見届けることができました。さいっっこぉぉのライブでした！そして楽曲に応じてその当時の自分の状況や気持ちを思い出し、自分の歴史のBGMにもなっていたんだなと改めて……- ドランクドラゴン塚地武雅 (@tsukajimuga) May 31, 2026
また、ライブのチケットはファンクラブ会員限定のものとなっていたが、当日はオンラインで一般配信もされており、日本全国のファンがそれぞれの場所でラストライブを見守った。
当日は18時からライブが開始、その前の15時から過去の映像を配信することで18時に集中したアクセスを防ぐなどの対策が行われていた模様。
回線の混雑が予想される中、安定した配信で最後まで楽しむことが出来たと、運営を絶賛する声も多く寄せられた。
ライストライブの見逃し配信は、準備でき次第配信が開始し、6月15日23時59分までの予定で購入可能。
同日18時より東京ドームで全国ツアー「We are ARASHI」（5都市・全15公演）のファイナルを迎え、約26年半にわたる歩みに幕を下ろした。SNSでは多くの声が寄せられている。
平成から令和にかけて音楽シーンをけん引し、幅広い世代に支持されてきた嵐。活動最終日となる東京ドーム公演はライブ配信も実施され、日本全国で多くの人が嵐の有終の美を見届けた。
「嵐ありがとう」「青春時代のすべてでした」「本当にお疲れさまでした」
と、嵐への感謝やライブの感動を伝える声が今もなお溢れ続けている。
X(旧:Twitter)では著名人からもねぎらいのコメントが続々と寄せられている。
爆泣き。むり。嵐はずっと嵐。- 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) May 31, 2026
ほんとに嵐を巻き起こした。それぞれが才能に溢れていた。思い出は美となって永遠に語り継がれること間違いなし。嵐の後はキレイな虹がかかりました。いや、かかってます。お疲れ様でした。 https://t.co/yrvjUHNG5D- 要潤 (@kanamescafe) May 31, 2026
宝物。嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。さまざまな番組で、「嵐」という伝説の存在と同じ空間、同じ時間を何度も共にできたことを誇りに思います。バラエティや音楽番組で5人と、二宮さん、櫻井さんとはドラマでも共演させていただきました。… pic.twitter.com/4DAGpaxQ5M- 鈴木福 (@SuzukiFukuTE) May 31, 2026
#ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI パフォーマンスに興奮し、感動し、笑って泣いて最後まで見届けることができました。さいっっこぉぉのライブでした！そして楽曲に応じてその当時の自分の状況や気持ちを思い出し、自分の歴史のBGMにもなっていたんだなと改めて……- ドランクドラゴン塚地武雅 (@tsukajimuga) May 31, 2026
また、ライブのチケットはファンクラブ会員限定のものとなっていたが、当日はオンラインで一般配信もされており、日本全国のファンがそれぞれの場所でラストライブを見守った。
当日は18時からライブが開始、その前の15時から過去の映像を配信することで18時に集中したアクセスを防ぐなどの対策が行われていた模様。
回線の混雑が予想される中、安定した配信で最後まで楽しむことが出来たと、運営を絶賛する声も多く寄せられた。
ライストライブの見逃し配信は、準備でき次第配信が開始し、6月15日23時59分までの予定で購入可能。