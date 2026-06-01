◆米大リーグ ガーディアンズ４―９レッドソックス（３１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３１日（日本時間６月１日）、敵地・ガーディアンズ戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、同点の７回の４打席目に２試合連続打点となる勝ち越しの２点適時打を放つなど、５打数２安打２打点でチームの勝利に貢献した。

チームは初回、デュランの１０号先頭弾で先制点を奪取。１死一塁の吉田の１打席目は、先発右腕・バイビーの前に３球で空振り三振を喫した。２回に逆転され、１―２で１点を追う４回先頭の２打席目は二飛。３―４となった６回先頭の３打席目も二ゴロに倒れた。

それでも４―４の同点で迎えた７回２死満塁のチャンスで、左腕のヘリンから中前へ勝ち越しの２点適時打。このイニングの６得点につなげ、貴重な一打となった。９回にも中前安打を放ち、出場した試合では５試合ぶりのマルチ安打もマークした。

吉田は今季、チームの外野や指名打者の選手がやや飽和状態なこともあって、チームはこの試合が５８試合目だが、出場は４１試合目。スタメン出場は２７試合目のみと厳しい立場に置かれている。左翼でのスタメンは４試合目だったが、しっかりと起用に応えた。