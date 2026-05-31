B′zが2026日本テレビ系サッカーテーマソングとなる新曲『完全無欠』を発表！ 松本孝弘・稲葉浩志のコメントも到着

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B’zの新曲「完全無欠」が2026日本テレビ系サッカーテーマソングになることが決定した。

■フィールドに刻まれる選手達の情熱をB’zが熱唱！

あと11日で開幕する『FIFAワールドカップ2026』。それを彩るために書き下ろされた渾身の楽曲が「完全無欠」だ。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ…勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた一曲となっている。

この曲と共に日本テレビは、「すべての夢を、ゴールにつなげ」を中継テーマに掲げ、勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘と、その先にある勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を、「完全無欠」なサウンドとともに熱く盛り上げていくと語っている。

そして「完全無欠」は6月1日より配信リリース予定となっている。

■B’z 松本孝弘・稲葉浩志 コメント

勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、

勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。

私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「完全無欠」