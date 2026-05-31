【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】突然のチャンス！パートから正社員へ誘い＜第2話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第2話 仕事と習い事
【編集部コメント】
アサカさん、働き慣れたパート先で「正社員にならないか？」とお誘いを受けたようです。今の職場は仕事内容も合っており、人間関係も気楽。子どもたちへの配慮もあり、長く勤めたいと思っていたところでした。しかも時間まで配慮してもらえるという話らしく、まさに願ったり叶ったり状態。もちろん返事は「喜んで！」……ですよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第2話 仕事と習い事
【編集部コメント】
アサカさん、働き慣れたパート先で「正社員にならないか？」とお誘いを受けたようです。今の職場は仕事内容も合っており、人間関係も気楽。子どもたちへの配慮もあり、長く勤めたいと思っていたところでした。しかも時間まで配慮してもらえるという話らしく、まさに願ったり叶ったり状態。もちろん返事は「喜んで！」……ですよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか