200名収容、御茶ノ水駅4分の大型ホール！ 東京YWCA会館「カフマンホール・貸し会議室215室・217室」

記事ポイント 御茶ノ水駅から徒歩4分の東京YWCA会館に、最大200名対応の大型ホール「カフマンホール」と貸し会議室2室がTIME SHARINGに新規掲載少人数の打ち合わせから大規模イベントまで、12名・36名・200名と規模に応じた3スペースを選べる文教エリア・楽器店街に近い立地で、ビジネス研修から音楽会・資格試験まで幅広い用途に対応 御茶ノ水駅から徒歩4分の東京YWCA会館に、最大200名対応の大型ホール「カフマンホール」と貸し会議室2室がTIME SHARINGに新規掲載少人数の打ち合わせから大規模イベントまで、12名・36名・200名と規模に応じた3スペースを選べる文教エリア・楽器店街に近い立地で、ビジネス研修から音楽会・資格試験まで幅広い用途に対応

御茶ノ水駅から徒歩4分という好アクセスの東京YWCA会館に、大型ホールと貸し会議室3スペースが登場します。

レンタルスペース予約サービス「TIME SHARING」にて、2026年5月22日より予約受付が開始されています。

少人数の会議から200名規模のイベントまで、用途や参加人数に合わせてスペースを選べます。

東京YWCA会館「カフマンホール・貸し会議室215室・217室」





施設名：東京YWCA会館アクセス：JR「御茶ノ水駅」御茶ノ水橋口より徒歩4分利用可能日：平日・土曜日営業時間：月〜金曜 9:30〜20:30、土曜日 9:30〜17:30（日曜・祝日は応相談）喫煙：全館禁煙予約：TIME SHARINGにて受付（2026年5月22日掲載開始）

東京YWCA会館内に新たに3スペースがTIME SHARINGへ掲載されました。

最大200名を収容できる大型ホール「カフマンホール」、12名まで対応の215室、最大36名まで対応の217室の3種類で、少人数のビジネス利用から大規模イベントまで幅広い規模に対応しています。

会館が位置する御茶ノ水エリアは、大学・専門教育機関・医療機関が集まる文教エリアとして知られ、会議・研修・講演会・資格試験などビジネスや教育関連の用途との親和性が高い立地です。

明大通り沿いには多くの楽器店が並ぶ「お茶の水楽器店街」もあり、音楽会や上映会といった文化的なイベントの会場としても活用しやすいロケーションです。

スペース詳細と設備





カフマンホール・215室・217室の料金や定員・用途を一覧で比較できます。

料金はすべて税込で、カフマンホールはデフォルト配置なしのフリースペースとして提供されます。

カフマンホール

カフマンホールは最大200名まで収容できる大型ホールで、3名掛けテーブル60台・椅子200脚・司会台1台・天井備え付けスクリーン1台・ワイヤレスマイク6本を備えています。

講演会・資格試験・音楽会・上映会・同窓会・飲食を伴うパーティーなど、大人数を要するイベント利用に対応しています。

レイアウト変更・原状回復オプションにも対応しており、用途に応じた柔軟な空間構成が可能です。

貸し会議室 215室





215室は最大12名まで利用できる少人数向けの貸し会議室で、3名掛けテーブル4台と椅子12脚を設置しています。

会議・打ち合わせ・面接・取材といったビジネス用途での利用に適した空間です。

貸し会議室 217室





217室はロの字型で24名、スクール形式へのレイアウト変更で最大36名まで対応できる中規模の会議室です。

3名掛けテーブル12台・椅子36脚・司会台1台・天井備え付けスクリーン1台を備え、研修・面接・インタビュー・取材などの用途に対応しています。

レイアウト変更・原状回復オプションにも対応しています。

共通の備品・オプション

3スペースいずれも、プロジェクター・ホワイトボード・ポータブルスピーカーなど事前申し込み制の備品が利用可能です。

TIME SHARINGを通じて30分単位から予約でき、利用当日に合わせた機材構成を選べます。

平日は9:30〜20:30、土曜日は9:30〜17:30の範囲で利用でき、日曜・祝日については応相談での対応となっています。

御茶ノ水駅徒歩4分という交通利便性と、12名から200名まで3段階の規模に対応したスペース構成が、ビジネス用途から文化的なイベントまで幅広い需要に応えています。

「TIME SHARING」では累計利用者数350万人のプラットフォームを通じて、30分単位からの予約受付が可能です。

東京YWCA会館「カフマンホール・貸し会議室215室・217室」の紹介でした。

よくある質問

Q. カフマンホールで飲食を伴うパーティーは開催できますか？

A. カフマンホールは飲食を伴うパーティーに対応しています。

デフォルト配置なしのフリースペースとして提供されるため、用途に応じたレイアウトで利用できます。

Q. 日曜・祝日の利用は可能ですか？

A. 通常営業は平日・土曜日で、月〜金曜が9:30〜20:30、土曜日が9:30〜17:30です。

日曜・祝日については応相談での対応となっており、詳細はTIME SHARINGの各スペースページに掲載されています。

Q. 215室と217室ではどのような用途の違いがありますか？

A. 215室は最大12名の少人数向けで、会議・打ち合わせ・面接・取材に適しています。

217室はロの字型24名またはスクール形式で最大36名に対応し、研修・インタビューなど中規模の用途に向いています。

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