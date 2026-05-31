【クロスワードクイズ】解けるとうれしい！ □に入るひらがなは？ 将来への道筋がヒント
日々のタスクが一段落したタイミングで、頭のスイッチをふと切り替えてみませんか？ 今回は、1日の終わりに広がる美しい景色や、進むべき方向を連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ し ＋ □
・縦の並び（左）：ゆ ＋ □ ＋ ひ
・縦の並び（右）：し ＋ □ ＋ ろ
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▼解説
・ゆうひ（夕日）
・しんろ（進路）
・こうしん（更新／行進）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、空を赤く染めて沈んでいく「ゆうひ（夕日）」と、将来目指すべき方向を表す「しんろ（進路）」が完成します。横のラインは、情報を新しくする「こうしん（更新）」や、列を作って進む「こうしん（行進）」が入ります。
よく知っているはずの言葉が、一文字隠れるだけで手ごわい謎に変わる、そんなパズルならではの面白さを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ し ＋ □
・縦の並び（左）：ゆ ＋ □ ＋ ひ
・縦の並び（右）：し ＋ □ ＋ ろ
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正解：「う」と「ん」正解は「う」と「ん」でした。
▼解説
・ゆうひ（夕日）
・しんろ（進路）
・こうしん（更新／行進）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、空を赤く染めて沈んでいく「ゆうひ（夕日）」と、将来目指すべき方向を表す「しんろ（進路）」が完成します。横のラインは、情報を新しくする「こうしん（更新）」や、列を作って進む「こうしん（行進）」が入ります。
よく知っているはずの言葉が、一文字隠れるだけで手ごわい謎に変わる、そんなパズルならではの面白さを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)