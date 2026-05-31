【学歴なんていらない】「冷静に考えられる人」だけが答えられる、たった1つの問いとは？
「本当の頭のよさとは、こういうことだ」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「会社の研修で使いました」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AIは「論理的思考問題」を解けるのか？
書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。
・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる
・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ
上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。
「階段の帽子」
あなた、兄、姉が、帽子をかぶって階段に立たされている。
下から、兄、あなた、姉の順だ。
自分の帽子の色はわからないが、前に立っている人の帽子は見える。
3人は赤帽子2つ、青帽子2つのうち、いずれかをかぶらされていると、全員が知っている。
3人に、父親がこう言った。
「誰かが自分の帽子の色を当てられたら、ご褒美をあげよう」
しかし、はじめは誰も答えられなかった。
あなたは答えられるだろうか？
――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（267ページ）より
さて、回答はいかに？
ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。
考える力があれば、小学生でも解ける問題です。
先に進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。
…よろしいでしょうか。
では、回答を見てみましょう。
なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。
AIの回答
答えられます。
あなたの帽子は、姉の帽子と反対の色です。
■ 兄が答えられなかったことがヒントになる
兄は一番下にいるので、あなたと姉の帽子が見えます。
もし、あなたと姉が同じ色の帽子をかぶっていたら、兄はすぐに自分の帽子の色がわかります。
たとえば、あなたと姉が2人とも赤なら、赤帽子はもう2つ使われているので、兄の帽子は青だとわかるからです。
■ でも兄は答えられなかった
つまり、兄から見えているあなたと姉の帽子は、同じ色ではなかったということです。
ということは、あなたと姉の帽子は、
赤と青で1つずつ
だとわかります。
■ あなたは姉の帽子が見える
あなたは前にいる姉の帽子を見ることができます。
だから、姉が赤ならあなたは青。
姉が青ならあなたは赤。
つまり、あなたは自分の帽子の色を答えられます。
ふむふむ、なるほど…。
この回答、はたして正解なのでしょうか？
次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。