登録者30万人、YouTube発アニメのグッズ展開！ BitStar「ヒロたま！ヒロくん」

記事ポイント YouTubeアニメ『ヒロたま！ヒロくん』がチャンネル登録者30万人・総再生回数3億回を突破しています株式会社BitStarと株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが2026年5月にマスターライセンス契約を締結しましたアパレル・雑貨・玩具などのグッズ展開と、世界観を体感できる催事・イベントの実施が予定されています YouTubeアニメ『ヒロたま！ヒロくん』がチャンネル登録者30万人・総再生回数3億回を突破しています株式会社BitStarと株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが2026年5月にマスターライセンス契約を締結しましたアパレル・雑貨・玩具などのグッズ展開と、世界観を体感できる催事・イベントの実施が予定されています

小学生を中心に支持を集めるYouTubeアニメ『ヒロたま！ヒロくん』が、チャンネル登録者数30万人・総再生回数3億回を突破しました（2026年4月時点）。

IPを保有するBitStarと、キャラクタービジネスを手がけるソニー・クリエイティブプロダクツは、2026年5月にマスターライセンス契約を締結し、本格的なIP展開へと踏み出しています。

BitStar「ヒロたま！ヒロくん」





YouTube配信開始：2022年12月チャンネル登録者数：30万人（2026年4月時点）総再生回数：3億回超（2026年4月時点）ジャンル：小学生向けゆるコメディアニメマスターライセンス契約締結：BitStar × ソニー・クリエイティブプロダクツ（2026年5月）

赤いとんがり帽のヒロくんを中心に、赤髪の女性キャラクター・青髪メガネの少年・金髪少女・茶髪ポニーテールの少女・黄色ヘルメットの少年など個性豊かな8体以上が青空を背景に並ぶ『ヒロたま！ヒロくん』は、「最強のヒーローはお母さん」という設定を軸にした小学生向けゆるコメディアニメです。

テンポの良い会話劇と親しみやすいキャラクター性が小学生の日常に浸透し、2022年12月のYouTube配信開始から約3年半でチャンネル登録者30万人・総再生回数3億回を達成しています。

国内のキャラクタービジネス市場は2025年度に約2.8兆円に達すると予測されており（矢野経済研究所「キャラクタービジネスに関する調査2025」）、テレビアニメや漫画原作とは異なる成長経路をたどる動画プラットフォーム発のアニメIPとして、業界内でも注目を集めています。

YouTube発の枠を超えたメディア展開

2026年2月には『月刊コロコロコミック』への読み切り漫画掲載を果たし、YouTubeチャンネルの外へと活躍の場が広がっています。

小学生が日常的に触れる雑誌媒体へも進出したことで、視聴者層のさらなる拡大が進んでいます。

マスターライセンス契約によるグッズ・イベント展開

ソニー・クリエイティブプロダクツのライセンシングネットワークを通じ、アパレル・雑貨・玩具などのグッズ化が進められます。

衣料・書籍・玩具・イベント・アミューズメントなど幅広い分野でのライセンス展開を手がけてきた同社の知見が、IP普及を後押しします。

あわせて『ヒロたま！ヒロくん』の世界観を体感できる催事・イベントも計画されており、グッズと体験の両軸でIPの認知を広げる体制が整えられています。

登録者30万人・再生3億回という実績を持つ『ヒロたま！ヒロくん』は、ソニー・クリエイティブプロダクツとの契約を機に、画面の外でも子どもたちの日常に存在感を示す段階に入ります。

アパレルや玩具として手に取れる形になることで、小学生とその保護者が一緒に楽しめる接点がさらに増えます。

BitStar「ヒロたま！ヒロくん」の紹介でした。

(C)BitStar,

よくある質問

Q. 『ヒロたま！ヒロくん』はどこで視聴できますか？

A. YouTubeの公式チャンネルで配信されています。

チャンネル登録者数は30万人に達しており、総再生回数は2026年4月時点で3億回を超えています。

Q. グッズの販売時期や購入場所はどこで確認できますか？

A. 販売時期・取り扱い店舗などの詳細は、ソニー・クリエイティブプロダクツの公式サイトに掲載されます。

Q. 今後のイベント情報はどこで案内されますか？

A. 催事・イベントの詳細はBitStarおよびソニー・クリエイティブプロダクツの各公式サイトから案内されます。

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