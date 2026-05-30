新潟vs鹿児島 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-8位決定戦)第1戦](デンカS)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 71 内山翔太
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 18 若月大和
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 38 森昂大
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 71 内山翔太
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 18 若月大和
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 38 森昂大
MF 22 新井泰貴
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正