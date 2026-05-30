[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-8位決定戦)第1戦](デンカS)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 71 内山翔太

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 34 藤原優大

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 30 奥村仁

FW 18 若月大和

FW 46 笠井佳祐

控え

GK 23 吉満大介

DF 3 加藤徹也

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 38 森昂大

MF 22 新井泰貴

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

MF 48 大竹優心

監督

船越優蔵

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 8 藤村慶太

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

MF 41 三品直哉

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正