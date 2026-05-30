「顔ちっちゃ脚長ァ」瀬戸康史、プライベートショット公開「どーみても20代にしか見えないんだが」
俳優の瀬戸康史さんは5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのプライベートショットを披露しました。
【写真】瀬戸康史のプライベートショット
ファンからは、「顔ちっちゃ脚長ァ〜〜！永遠の美でいてくださり本当にありがとうございます」「やばいかわいすぎる、この投稿みて元気もらいました」「半パン姿の瀬戸くんきゅん」「どーみても20代にしか見えないんだが」「プライベート初ディズニーでは？」「顔ちっさすぎますよ」「最高ですね」「かわいいーーーー！楽しそうだね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】瀬戸康史のプライベートショット
「この投稿みて元気もらいました」瀬戸さんは「ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり、1枚の写真を投稿。トイ・ストーリーホテルに泊まった際のプライベートショットです。ホテルの前にあるキャラクターの像とのツーショットで、コーディネートはオールブラック。顔が小さくスタイルの良さが際立っています。
「横顔も素敵ね」22日には「美しい日本に出会うために旅してたりして...」と、新緑の中にたたずむソロショットを公開していた瀬戸さん。コメントでは、「横顔も素敵ね」「旅に出たくなりました！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)