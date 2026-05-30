Aooo、11月に日本武道館ワンマンライブ＜Budoookan＞開催決定
Aoooが、2026年11月22日に日本武道館でのワンマンライブ＜Budoookan＞の開催を発表した。
本発表は、5月29日に行われた初のZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞の国内最終である東京・Zepp Haneda公演にて、「撮影OK」のMCを挟んで迎えたアンコールでアナウンスされた。ボーカル・石野理子が“武道館公演”の開催を会場に告げると、場内は大きな歓声に包まれたという。
そして、2026年6月3日リリースの2nd Album『Rooom』には、＜Budoookan＞の最速先行抽選受付シリアルナンバーが封入されることも発表されている。
◾️＜Budoookan＞
2026年11月22日（日）開場 17:00／ 開演 18:00
会場：東京・日本武道館
お問い合わせ：DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
全席指定 9,900円（税込）
▼注意事項
※6歳以上有料
※未就学児童入場不可
※公演日当日、ランダムにてご購入者様のご本人様確認を実施させていただく場合がございます。
※どなた様も必ず公的な身分証明書をお持ちのうえご来場ください。
※その他お申込み・受け取り・公演日当日に関するご案内は、受付画面にて必ず詳細をご確認のうえお申込みください。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
▼チケット申し込みに関する注意事項
※お1人様 2枚まで／電子チケットのみ
※本受付はe+のシステムを利用しており、お申し込みの際にe+会員登録(無料)が必要となります。
※本公演はスマチケ対応のため、スマートフォンをお持ちでないとお申し込みできません。
※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。
※ご購入者様(代表者様)のチケットは分配不可となります。
※複数枚ご購入のお客様は、同行者様と同時にご入場ください。
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。
※お客様のご都合などにより、ご購入いただいたチケットでご来場が困難な場合は、後日ご案内予定のイープラス 公式チケットトレード（チケプラ）をご利用ください。
※公式チケットトレードを含む、正規の購入方法以外で入手されたチケットに関するトラブルには一切責任を負いません。
主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes
制作：SMLライブクリエイティブ
◾️「CALL」
2026年5月6日（水）リリース
配信：https://Aooo.lnk.to/CALL
（Lyrics / Music：やまもとひかる、ツミキ）
◾️2ndアルバム『Rooom』
2026年6月3日（水）リリース
購入URL：https://Aooo.lnk.to/Rooom
Pre-Add/Pre-Save：https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS
○初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
定価：\7,980（税込）
品番：SRCL-13695〜13696
○初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）
定価：\7,980（税込）
品番：SRCL-13697〜13698
○通常盤初回仕様（CD）
定価：\3,300（税込）
品番：SRCL-13699
▼CD収録内容
01.REZO
02.ポラリス
（モバイルゲーム『ブロスタ』アニメーション動画「彼女スターノヴァになったワケ」テーマソング）
03.Yankeee
04.Fortune
05.ブルーライド
06.ユメユキ
07.Geeek
08.CALL
09.CRAZZZY
10.クエスチョン
11.Portrait
12.魔法はスパイス
（TVアニメ『ウィッチウォッチ』EDテーマ）
13.スターサイン
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ
2025年12月6日(土)開催『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』@東京ガーデンシアター 収録
▼対象店舗 / 特典内容
Amazon.co.jp・・・メガジャケ
HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・オリジナルA5クリアファイル
TOWER RECORDS全店(オンライン含む)・・・オリジナル缶バッジ
楽天ブックス・・・オリジナルクリアポーチ
セブンネットショッピング・・・オリジナルトート型エコバッグ
Sony Music Shop・・・オリジナルB5ポスター
Aooo応援店・・・ポストカード
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内します。
・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
◾️＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞
台北・Legacy Taipei
2026年5月31日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：TICKET PLUS
https://ticketplus.com.tw/activity/6501d9f22521787e369776452b6c9a59?fbclid=PARlRTSAQx6CtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAacsa7dNVJFXwdN9c04uNsOXd2f513RXqYZ-SiPowpJW_kcgUHqzAwWEpikIaQ_aem_5m2TQlMNBvekfdI05Bwbsg
ソウル・YES24 WANDERLOCH HALL
2026年6月12日（金）開場 17:20 / 開演 18:00
お問合せ：LIVET https://livet.one/
▼チケット情報 ※ドリンク代別途
料金：スタンディング：6,800円（税込）※広島公演のみ
1Fスタンディング：6,800円（税込）
2F指定席：7,300円（税込）
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