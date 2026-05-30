◾️＜Budoookan＞

2026年11月22日（日）開場 17:00／ 開演 18:00

会場：東京・日本武道館

お問い合わせ：DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/

全席指定 9,900円（税込）

▼注意事項

※6歳以上有料

※未就学児童入場不可

※公演日当日、ランダムにてご購入者様のご本人様確認を実施させていただく場合がございます。

※どなた様も必ず公的な身分証明書をお持ちのうえご来場ください。

※その他お申込み・受け取り・公演日当日に関するご案内は、受付画面にて必ず詳細をご確認のうえお申込みください。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止

▼チケット申し込みに関する注意事項

※お1人様 2枚まで／電子チケットのみ

※本受付はe+のシステムを利用しており、お申し込みの際にe+会員登録(無料)が必要となります。

※本公演はスマチケ対応のため、スマートフォンをお持ちでないとお申し込みできません。

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※ご購入者様(代表者様)のチケットは分配不可となります。

※複数枚ご購入のお客様は、同行者様と同時にご入場ください。

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

※お客様のご都合などにより、ご購入いただいたチケットでご来場が困難な場合は、後日ご案内予定のイープラス 公式チケットトレード（チケプラ）をご利用ください。

※公式チケットトレードを含む、正規の購入方法以外で入手されたチケットに関するトラブルには一切責任を負いません。

主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes

制作：SMLライブクリエイティブ