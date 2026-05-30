■MLB ホワイトソックス ー タイガース（日本時間30日、レート・フィールド）

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ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・一塁”でスタメン出場。しかし、2回の第2打席でアクシデントが起こった。1死一塁の場面で二ゴロを放つと、併殺を阻止しようと村上は一塁へ全力疾走。その際に右太ももを痛めたとみられ、プレー後にベンチへ下がった。球団によると村上は現在、精密検査を受けている。

試合はタイガースの先発・T.メルトン（25）に対し、村上の第1打席は三振。0ー0出迎えた3回にはW.ソックスの2人目・E.フェッディ（33）が、D.ディングラー（27）に2ランを被弾し先制を許した。2点を追う打線はその裏、M.バルガス（26）の適時二塁打で1点を返し、4回まで1ー2としている。

同28日のツインズ戦では3戦連発となる20号をマークし、NPB時代を含め8年連続20本塁打に到達した村上。20号はアストロズのY.アルバレス（28）に並ぶリーグトップタイ、さらに打点はレイズのJ.アランダ（28）に並ぶ、リーグトップタイの41打点をマークしている。

