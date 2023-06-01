【30MS 小宮果穂】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年5月30日 価格：4,180円 ジャンル：プラモデル サイズ: 約155mm

BANDAI SPIRITSは、ガールズプラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」（以下、「30MS」）とアイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の最新コラボキット「30MS 小宮果穂」を2026年5月30日に発売する。

2023年よりコラボキットが展開され、「イルミネーションスターズ」、「アルストロメリア」、「アンティーカ」、「ストレイライト」に続き、2026年1月からは「放課後クライマックスガールズ」の5人が展開されている。

「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)」と「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)」が商品化され、ついに「放課後クライマックスガールズ」のリーダー「小宮果穂」が満を持して登場。

本キットはヘアスタイル、フェイスパーツ、ボディパーツが同梱されているオールインワンアイテムで、衣装「ビヨンドザブルースカイ」を纏った姿を30MSフォーマットで立体化している。

30MS 小宮果穂

今回は30MSシリーズで再現された小宮果穂の魅力をお伝えしていく。

ヒーローに憧れる小学6年生でユニットのリーダー、小宮果穂

商品に触れる前に「小宮果穂」と所属するユニット「放課後クライマックスガールズ」について説明したい。

ユニット「放課後クライマックスガールズ」は個性と個性がぶつかり合う全力系アイドルユニット。メンバーは小学生の小宮果穂、高校生の園田智代子、西城樹里、杜野凛世、大学生の有栖川夏葉の5人で、全身全霊でアイドル道を突き進む彼女たちの最高潮（クライマックス）の姿が魅力のユニットとなっている。

そして、そのユニットのリーダーを務めるのが小宮果穂だ。283プロダクション内の最年少アイドルであり、小学6年生ながら大人びた容姿と高い身長が特徴の女の子。ゲーム内ではプロデューサー（プレーヤー）がスカウトの際に高校生くらいと間違えるほど。

性格は何にでも興味津々で純粋。特撮モノが大好きでヒーローに憧れており、小学生らしい面もある。アイドルになったのも「みんなを笑顔にすること」が好きなヒーローに似ているからというのが出発点となっている。

他のメンバーは年上ということもあり、妹のように可愛がられながら、小宮果穂の前向きさや純粋な言葉でユニットの絆を深め、トップアイドルを目指している。

「30MS 小宮果穂」パッケージ

元気いっぱいな表情に特徴的なヘアスタイルを再現

「30MS 小宮果穂」のランナーを確認していこう。

ランナーの合計は12枚で、スカートのシート、プラスチックシールが入っている。小宮果穂のフェイスパーツは3種類あり、ヘアスタイルのパーツが入ったランナーが1枚ある。その他はボディパーツのランナーとなっている。

ボディパーツは「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」規格のサイズで、胸部と太ももパーツは小宮果穂に合わせた1種類が入っている。

【ランナー】

Aパーツ

Bパーツ

Cパーツ

Dパーツ

Eパーツ

Fパーツ

HCパーツ

HS-Mパーツ

FS-M1パーツ

FS-M2パーツ

FS-M3パーツ

FS-M4パーツ

スカート

プラスチックシール

最初に組み立てるのは、フェイスパーツの口元パーツのはめ込みからとなる。

本キットでは3種すべてが組み立て式となっている。元気いっぱいな笑顔と興味津々に目を輝かせる表情、そしてヒーローらしいキリッとした表情がある。

口元パーツはフェイスパーツの裏面からはめ込む形となっている。

【フェイスパーツ 口元組み立て】

次に頭部を組み立てていく。大きく分けて、前髪、中央（フェイス部分）、後頭部の30MSフォーマットで構成されている。

後頭部は特徴的な外に広がる毛先が再現されている。セミロングのボリュームのある造形は2段階で毛先の広がりが表現され、2段目は左右で別パーツで造形され、ボールジョイントで接続する形となっている。

また、こめかみの髪も再現され、中央にこめかみの基部パーツが追加され、そこから髪の毛パーツを接続する構造となっている。その上に従来のボールジョイントの横髪パーツを接続できるようになっており、ボリュームのあるヘアスタイルを30MSで徹底再現している。

【頭部】

こめかみの髪を表現する基部パーツ

左の横髪は髪飾りありとなしを選択できる

次にボディパーツを組み立てる。

こちらは過去に発売された「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA]」と同様の組み立て工程だ。本キットではオールインワンアイテムとなっており、胸部と太ももは1種類で小宮果穂のスタイルを再現できるパーツとなっている。

衣装の華やかなデザインを細かなパーツ分けによって、組み立てるだけでイメージに近い色分けが再現されている。プラスチックシールの使用箇所は胸元のハートのブローチ部分だけとなっている。

スカートの黒い部分はクリアーブラックにラメが入っており、星空のようなきらめきを放っている。スカートもパニエやチェックスカートなど、積層構造が再現されている。

ハンドパーツは握り手、開き手など、左右セットで5種類入っている。

胴体の組み立て

ブローチパーツはプラスチックシールを貼る。ハートのシールはメタリックピンクとピンクの2種から選択して貼る

腕部の組み立て

脚部の組み立て

マイクの組み立て

ハンドパーツ5種

ここまで組み立てたパーツを合わせることで30MSフォーマットで再現された「小宮果穂」が完成。

次のページでは完成した「小宮果穂」の可動やポージングを紹介していく。

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