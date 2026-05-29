台風６号は、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。2日から３日には暴風域を伴って西日本と東日本に近づく可能性があります。

29日夜の気象庁の進路予想では、台風が予報円の中心を進んだ場合、3日には紀伊半島沖から東海道沖に達する予想です。

台風の進路などによっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

列島横断か？

画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、１日から2日にかけて沖縄、奄美を暴風域に巻き込んで北よりに進み、2日から3日未明にかけて九州の南に達する予計算です。

3日の日中に四国沖、紀伊半島沖、東海道沖を経て、3日夜から4日には関東付近に進むシミュレーションとなっています。

シミュレーションは予想のひとつで実際の台風の進路や、雨の降り方と異なってくる場合があります。台風の進路予想は日々変わるため、気象庁が発表する最新の台風情報を確認してください。

【台風6号の進路予想】気象庁

▼31日21時の予報

種別:台風

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北北西 15 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:35 m/s

最大瞬間風速:50 m/s

▼1日21時の予報

種別:台風

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北 15 km/h

中心気圧:965 hPa

中心付近の最大風速:35 m/s

最大瞬間風速:50 m/s

▼2日21時の予報

種別:台風

強さ:ー

存在地域:九州の南

進行方向、速さ:北北東 30 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:45 m/s

▼03日21時の予報

種別:台風

存在地域:東海道沖

進行方向、速さ:東北東 35 km/h

中心気圧:975 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:40 m/s

台風６号の雨・風シミュレーション

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