アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発

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東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 25182.39（+176.23 +0.70%）

中国上海総合指数 4068.57（-30.07 -0.73%）

台湾加権指数 44732.94（+1096.50 +2.51%）

韓国総合株価指数 8476.15（+290.86 +3.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8731.65（+138.75 +1.61%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75432.81（-434.99 -0.57%）



２９日のアジア株は総じて上昇。米国とイランの６０日間停戦延長の暫定合意や前日の米株式市場で主要３指数が最高値を更新したことなどから、おおむね買い優勢で推移した。台湾株は大幅反発。２．５１％高。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇などを好感して半導体関連株などを中心に買いが広がった。



上海総合指数は反落。酒造会社の貴州茅臺酒、ケーブル製造の亨通光電が買われる一方で、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、半導体メーカーの兆易創新科技、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は反発。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が買われる一方で、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反発。鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、不動産会社のミルバック・グループ、ITサービスのデータ・ナンバー・スリー、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、小売会社のプレミエ･インベストメンツが買われた。

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