ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに縮小、中東情勢改善への期待で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐに縮小、中東情勢改善への期待で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.952
フランス 3.559（+61）
イタリア 3.661（+71）
スペイン 3.36（+41）
オランダ 3.067（+12）
ギリシャ 3.612（+66）
ポルトガル 3.306（+35）
ベルギー 3.48（+53）
オーストリア 3.192（+24）
アイルランド 3.134（+18）
フィンランド 3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.952
フランス 3.559（+61）
イタリア 3.661（+71）
スペイン 3.36（+41）
オランダ 3.067（+12）
ギリシャ 3.612（+66）
ポルトガル 3.306（+35）
ベルギー 3.48（+53）
オーストリア 3.192（+24）
アイルランド 3.134（+18）
フィンランド 3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）