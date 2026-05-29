ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊７１ｂｐに縮小、中東情勢改善への期待で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.952
フランス　　　3.559（+61）
イタリア　　　3.661（+71）
スペイン　　　3.36（+41）
オランダ　　　3.067（+12）
ギリシャ　　　3.612（+66）
ポルトガル　　　3.306（+35）
ベルギー　　　3.48（+53）
オーストリア　3.192（+24）
アイルランド　3.134（+18）
フィンランド　3.292（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）