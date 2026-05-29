通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は５．２％ 目立った変化みられず 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は５．２％ 目立った変化みられず

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は５．２％ 目立った変化みられず



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 5.20 5.43 5.05 6.03

1MO 6.24 5.07 5.63 6.32

3MO 7.07 5.26 6.21 6.51

6MO 7.79 5.61 6.85 6.90

9MO 8.10 5.87 7.27 7.14

1YR 8.35 6.22 7.66 7.31





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.52 8.13 6.39

1MO 6.38 7.72 6.07

3MO 7.02 8.04 6.25

6MO 7.73 8.59 6.60

9MO 8.15 8.84 6.85

1YR 8.40 9.07 7.07

東京時間16:31現在 参考値



ドル円1週間は5.20％と東京午前の5.53％から小幅に低下。このところの5％前後の水準からは目立った変化は見られず、引き続き期近が低水準の構図となっている。今週のドル円相場は158円台後半から159円台後半にかけて、1円未満のレンジで推移している。本日は日本時間午後7時に財務省が外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）を公表する。5月ゴールデンウィーク期間での実弾介入状況が判明する。市場反応をチェックしたいところだ。

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