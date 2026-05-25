いいのみーーーっけ！！【業務スーパー】お弁当用にストックしておきたい♡「おかず」

【業務スーパー】の食品コーナーには、慌ただしい朝の救世主になってくれる便利なおかずが豊富に並んでいるようです。どれも温めるだけで食卓に出せる手軽さながら、本格的な味わいを楽しめる品々ばかり。今回は、業スーに週1で通う業スーマニアの筆者もオススメな、お弁当作りの心強い味方になってくれる、魅力的なラインナップをご紹介します。

磯の香り広がる便利な冷凍おかず

「ちくわの磯辺揚げ」は、アオサの入った衣で包みカラッと揚げた、磯の香りがふわっと広がる冷凍のおかず。@arimama_chanさんによると「お弁当のおかずにもピッタリでした」とのこと。電子レンジでもOKですが、筆者のオススメは、ノンフライヤーでチンしてカリッと食感を楽しむこと。忙しい朝のお弁当作りや夕食の一品として大活躍中です。

ご飯によく合う！ 甘口ソースのハンバーグ

やわらかく焼き上げたハンバーグに特製ソースを絡めた「照り焼きハンバーグ」。@racco_clubさんによると「お弁当にもいい」とのことで、ご飯が進む甘辛い味わいに期待大！ 湯煎や電子レンジで手軽に温められる簡単調理であることも、嬉しいポイントです。

本格ソースのふっくらハンバーグ

こちらは、先程とはまた違う芳醇な香りの本格的なソースが堪能できる「煮込みハンバーグ（デミグラスソース）」。筆者のオススメは、チーズをのせて食べること。そのまま温めて食べるのはもちろん、自分好みのアレンジも見つけてみて。

彩り豊かなジューシーつくね巻き

ジューシーな合鴨肉で野菜を包み込んで焼き上げた「直火焼き 鴨肉と3種の野菜つくね巻」。@arimama_chanさんによると「お弁当のおかずにピッタリですよ」とのこと。電子レンジで加熱するだけで彩りの良いおかずが完成するなんて、お弁当のおかずにはもってこいです。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@racco_club様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里