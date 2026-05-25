ミレーナの交換って痛いの？初回は平気だったのに「激痛っ!!」5年ぶりは想像以上の痛みだった!?40代女性のリアルな体験漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
30代でチョコレート嚢胞を経験し、手術後の再発予防としてミレーナを装着したオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。今回は、5年間使用したミレーナの交換時に体験した“リアルな痛み”を描いたルポ漫画を紹介する。※本記事は個人の体験談です。体調や症状には個人差があります。必要に応じて医師や専門家へ相談してください。
オムニウッチーさんがミレーナを使うことになったきっかけは、チョコレート嚢胞の手術だった。「再発予防のために主治医からすすめられました」と振り返る。
やはり気になるのは装着時の痛みだが、初めて挿入した際は「全く痛みはありませんでした」と話している。当時は恐怖心でかなり緊張していたそうで、医師が座薬を入れてくれたという。「それが効いたのかはわかりませんが、初回は本当に大丈夫でした」と語っていた。
■5年後の交換は“かなり痛かった”
ミレーナは定期検診こそ必要なものの、基本的には5年間入れたままで問題ないとされている。今回は、その5年後の交換時の体験を漫画化した。
しかし、最初の装着とは状況が大きく違ったという。「5年後の交換のときは、めちゃくちゃ痛かったです」とオムニウッチーさん。漫画では、取り出す瞬間と再挿入する瞬間の痛みが“レベル分け”で描かれており、そのリアルさに思わず身構えてしまう内容。それでも処置自体は2〜3分ほどで終了。その日の夕方には下腹部の痛みも落ち着いたそうだ。
■薬を飲む手間がなく快適だった
使用感については「私は体に合っていたみたいで、不正出血もなく、生理がすごく軽くなりました」とコメント。また、「薬物療法と違って薬を飲む手間がないので、かなり快適です！」とも語っている。
ミレーナは、人によっては生理がほとんど来なくなるケースもある一方、体に合わない場合もあるなど個人差が大きいという。だからこそ、実際に使用した人の体験談は貴重だ。
■人には聞きにくい悩みを漫画で発信
女性特有の悩みは、身近な人にもなかなか相談しづらいもの。オムニウッチーさんの漫画は、そんな不安や疑問をリアルな言葉で描いている。ミレーナが気になっている人はもちろん、婦人科系の治療に悩んでいる人にもぜひ読んでみてほしい。
取材協力：オムニウッチー(＠omni_uttii821)
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